«Я полгода как в Малом театре. Я, наверное, последний артист, которого Юрий Мефодьевич пригласил в театр, я не успел с ним пообщаться и очень сожалею об этом. Это большое горе, большое горе. <…> Он в свое время был министром культуры России, но он и оставался министром культуры русского психологического театра. Сейчас, наверное, уже таких столпов не осталось», - поделился Филиппов.

Новости о смерти Соломина прокомментировала актриса Алика Смехова. Она отметила, что артист был чудеснейшим человеком и любимейшим артистом. Смехова выразила соболезнования семье умершего, зрителям и театру.

Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Причины смерти артиста не уточнялись. О месте и времени прощания сообщат позже.