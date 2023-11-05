05 ноября 2023, 12:57

«Это 3-4%». Вице-премьер назвал оптимальный для России уровень безработицы

РИА «Новости»
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Оптимальным уровнем безработицы для России является показатель в 3-4%. Об этом рассказал вице-премьер Андрей Белоусов на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», сообщил ТАСС.

Политик добавил, что такие цифры - привычны и социально допустимы.

«Это 3-4%», - сказал Белоусов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее спрогнозировал рост заработных плат в стране. По его словам, увеличение доходов россиян произойдет на фоне низкого уровня безработицы. В восьми регионах России в 2023–2026 годах зарплаты вырастут на 10%.

Речь идет в том числе о Кемеровской и Челябинской областях, Дагестане и других субъектах.

Реальные располагаемые доходы жителей РФ уже повысились более чем на 12%, отметил президент Владимир Путин. При этом в Европе они упали, добавил глава государства. По его словам, рекордно низкий уровень безработицы в стране демонстрирует эффективность всей экономической политики государства.

Россия Работа Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 13:59
Россия вступила в этап укрепления суверенитета — кабмин
pxhere.com
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Россия в 2022 году вступила в этап укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Его слова привел ТАСС.

Суверенитет - это не изоляция, а способность реализовывать собственную национальную повестку и цели развития в условиях меняющегося мира, подчеркнул вице-премьер, выступая в рамках форума «Россия».

«В 2022 году на самом деле начался новый этап развития нашей экономики и вообще нашего общества», - подчеркнул Белоусов.

По его словам, для обеспечения суверенитета необходимо наличие собственных ресурсов для развития, эффективное производство, современная инфраструктура и устойчивость позиций в глобальной экономике. В России есть все возможности для этого, заключил вице-премьер.

Глава Минфина Антон Силуанов накануне заявил, что экономики, которые господствовали в недавнем прошлом, стали «сдуваться». На их место приходят новые, в том числе Россия.

Россия Правительство РФ Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 12:11
Более 190 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях выставки «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Экспозиции регионов, концерты и конкурсы на выставке-форуме «Россия» посетили более 190 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В рамках выставки прошло множество эффектных выступлений, викторин и презентаций. Первым мероприятием стал масштабный флешмоб, во время которого посетители вместе с профессиональными хореографами одновременно станцевали на 10 площадках ВДНХ.

После этого рестораторы и повара в рамках гастрономического фестиваля предложили гостям продегустировать изысканные блюда, приготовленные по рецептам разных народов России.

Все 89 регионов страны торжественно открыли свои павильоны, посвященные достижениям. Ярким и необычным завершением первого дня выставки стало шоу «Портал в будущее». В концерте песни исполнили такие звезды как Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.

Масштабное шоу пройдет на выставке-форуме 5 ноября. VK организует бесплатный концерт, на котором выступят современные исполнители Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.

Москва 2023 ВДНХ Выставка-форум «Россия»
05 ноября 2023, 11:22
Мандарины в России подорожают к Новому году на 5% — СМИ
Freepik
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Мандарины в Росси подорожали в среднем на 70% за год, а к Новому году их цена может вырасти еще на 5%. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в крупных торговых сетях.

На цены в данном случае влияют не только курс рубля и дорогая транспортировка, но и ситуация в Израиле и неурожай в нескольких страна-поставщиках, включая Абхазию и Азербайджан. Поставки из Израиля заморозили. Дефицит хотели покрыть за счет продукции из Ирана и Турции, но Россельхознадзор не пропустил через границу свыше 400 тонн мандаринов - в партии нашли средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку.

Сейчас вся надежда на поставки из Египта, Алжира и Марокко. Как сообщил изданию финансовый аналитик Александр Соловьев, уже в этом сезоне ожидается восстановление урожая в Северной Африке и возобновление поставок в прежнем объеме. Кроме того, в России может стать больше мандаринов из Китая благодаря открытию автомобильного моста между двумя странами.

Пока самые дорогие мандарины на российских прилавках как раз китайские и африканские - в Москве цены на рынках и в магазинах достигают 500 рублей за килограмм. Да и на абхазскую продукцию цены кусаются - около 300 рублей за килограмм даже в Краснодаре и Сочи.

Магазины Новый год Продукты
05 ноября 2023, 09:32
Чеченский министр поздравил сына Кадырова с «важной должностью»
Ахмед Дудаев / Telegram
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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы ЧР, 15-летнего Адама Кадырова, с новой «важной должностью». Дудаев выразил уверенность в том, что Кадыров-младший оправдает оказанное ему доверие.

«От всей души поздравляю <…> Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР», - написал министр в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что молодой человек проявил себя как смелый и отважный патриот, готовый «заступиться за религию», известен «храбрым нравом» и сильным характером. Министр добавил, что несмотря на юный возраст Адам уже несколько раз побывал в зоне спецоперации.

Ранее Адам Кадыров стал Героем Чечни, а также получил вторую по значимости награду в Татарстане - орден «Дуслык». Теперь Кадыров-младший возглавил отдел обеспечения безопасности главы Чечни. Накануне его поздравил с назначением депутат Госдумы Адам Делимханов.

Чечня Рамзан Кадыров

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