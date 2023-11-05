«Это 3-4%». Вице-премьер назвал оптимальный для России уровень безработицы

Политик добавил, что такие цифры - привычны и социально допустимы.

«Это 3-4%», - сказал Белоусов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее спрогнозировал рост заработных плат в стране. По его словам, увеличение доходов россиян произойдет на фоне низкого уровня безработицы. В восьми регионах России в 2023–2026 годах зарплаты вырастут на 10%.

Речь идет в том числе о Кемеровской и Челябинской областях, Дагестане и других субъектах.

Реальные располагаемые доходы жителей РФ уже повысились более чем на 12%, отметил президент Владимир Путин. При этом в Европе они упали, добавил глава государства. По его словам, рекордно низкий уровень безработицы в стране демонстрирует эффективность всей экономической политики государства.