Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Под строгий досмотр попадут как грузы, так и люди, направляющиеся в Россию, что значительно увеличит время пересечения границы. Эстонские власти утверждают, что данная мера направлена на предотвращение нарушений западных санкций в отношении российской стороны.

В разработанном Министерством финансов и МВД Эстонии плане предусмотрен поэтапный переход к полному таможенному контролю для всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее отметил, что решение связано с «попытками обойти санкции» и «перевозкой запрещенных товаров».

В правительстве Эстонии заявили, что эти меры увеличат время, необходимое для пересечения границы, и, вероятно, приведут к снижению числа людей, пересекающих границу.

Ранее эстонские власти предложили перевести автомобильные КПП на границе с Россией на дневной режим работы.