«Можешь предположить, что скажет президент Америки Джо Байден, когда посмотрит интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным?» - спросила она.

Бот ответил в шутливой форме. Он предположил, что после просмотра записи беседы Путина и Карлсона Байден с улыбкой обратился бы к своим советникам.

«Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп», - привел бот слова президента США.

GPT уточнил, что его ответ не отражает реальных взглядов или высказываний американского лидера.

Елена Кононова также узнала у бота , где купить дешевые яйца, какую роль сыграл бы президент Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите», и где купить «извинительную водолазку».

Полную версию эксклюзивного интервью с нейросетью можно увидеть на площадках «360».