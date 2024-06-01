01 июня 2024, 00:08

«Есть горячая линия». Выпускникам рассказали, что делать при нарушениях на ЕГЭ

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При любых нарушениях на Едином государственном экзамене выпускникам следует обращаться на горячую линию. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказала преподаватель математики из средней школы № 1 станицы Зеленчукской, учитель года России — 2018 Юлия Капалкина.

Одна из учащихся поделилась, что по вине школы ей придется сдавать профильную математику, хотя она рассчитывала на базовую. Девочка задала вопрос, что делать в таких ситуациях.

«Вообще есть же горячая линия по проведению ЕГЭ. И если была такая ситуация, что-то бланк не дают, то что-то происходит, то явно намекают на то, что могут быть сданы не те экзамены, которые хочет ребенок, нужно непосредственно обращаться на горячую линию проведения ЕГЭ. И она есть в доступе в интернете, и сейчас, я думаю, тоже не поздно обратиться на горячую линию. Там посоветуют, что делать», - сказала Капалкина.

Она пообещала, что этот вопрос также рассмотрят на Всероссийском экспертном педсовете.

Ранее сообщалось, что досрочно сдающим ЕГЭ разрешат пересдать один экзамен. Такую возможность предоставят 4 и 5 июля до конца приемной кампании.

ЕГЭ Дети Школы Россия Экзамены
31 мая 2024, 21:28
Новый состав автомобильной аптечки утвердили в России
РИА «Новости»
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Новый состав автомобильной аптечки для оказания помощи пострадавшим утвердил Минздрав России. Приказ ведомства опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Помимо прежнего перечня в новый состав войдет многоразовое спасательное изотермическое одеяло, маркер черного или синего цвета, загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

Новый документ вступит в силу с 1 сентября. Приобретенные и укомплектованные ранее аптечки могут использоваться до истечения срока годности.

В автоаптечку для оперативного воздействия на бактерии и вирусы стоит положить раствор «Бетадин» или хлоргексидин, а также кровоостанавливающие салфетки.

Законы Лекарства Минздрав Россия Машины Аптеки
31 мая 2024, 20:17
Основателя «Тануки» Орлова оштрафовали по делу о причинении ущерба
Pxhere
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Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя «Тануки» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Мужчине назначили штраф, сообщило РИА «Новости».

«Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого <…> и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - указано в постановлении суда.

Штраф составил 100 тысяч рублей, уточнили журналисты. Орлов признал вину.

Основателя «Тануки» обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск в ноябре 2023 года. До этого он успел продать доли в 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

Позже стало известно, что Орлов обосновался в Лондоне. В Великобритании он открыл ресторан греческой кухни и планировал запустить еще одно заведение в Гонконге.

Штрафы Великобритания Уголовное дело Суд
31 мая 2024, 19:30
13 июня состоится церемония награждения Программ «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG проекты России»
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Из года в год выдающиеся достижения в области экологического, социального и корпоративного управлений поощряются и тиражируются среди представителей бизнеса, общества и государства. Торжественная церемония награждения состоится 13 июня в Radisson Resort, Zavidovo.

Тренд на социальное предпринимательство в России усиливается с каждым годом. Новаторы используют бизнес-модели для решения социальных и экологических проблем, обеспечивая при этом финансовую устойчивость. А тенденция соответствия компаний ESG-принципам определяет инвестиционную стратегию «нового поколения» инвесторов. Ведь они все больше понимают важность устойчивости и ответственного подхода к бизнесу, и именно поэтому компании вынуждены реорганизовывать свою деятельность, чтобы соответствовать ESG-повестке и привлекать инвестиции.

Компании могут осветить свои практики более чем в двадцати различных категориях, среди которых: «Образование и наука», «Поддержка одаренных детей и молодежи», «Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения», «Социальный маркетинг», «Благотворительность», «Корпоративные проекты», «Медико-социальные проекты», «ESG-трансформация бизнеса», «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство», «Лучшие бизнес практики ESG».

Проект 360 «Круиз добра» претендует на победу в премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально ответственные СМИ».

«Сам факт проведения мероприятия такого формата свидетельствует о том, что в нашей стране идет активное развитие инфраструктуры и экосистемы социальной деятельности. Для того чтобы быть устойчивым на рынке и видеть будущее бизнеса, компаниям важно говорить с потребителями о действительно важных вещах: проблемах и ценностях. Тем самым проекты в социальной, экологической и корпоративной сферах являются эффективным путем к установлению прочных коммуникаций между бизнесом, властью и обществом. Ведь в современных реалиях успех компании измеряется не только финансовыми показателями, но и ее способностью оказать положительное влияние на общество», - прокомментировала исполнительный директор программы Ангелина Сливина.

Подведение итогов лучших практик социальных проектов прошлого года показало, насколько глубоко компании осознают важность инвестирования в социальную сферу. В числе компаний-лауреатов, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса: Х5 Group, АЛЬФА-БАНК, СБЕР, СУЭК, ВКонтакте, Госкорпорация «Росатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», Холдинг «Российские железные дороги», ПАО НЛМК, АО «Зарубежнефть», АО «Сервье», АО «Телекомпания НТВ», Телеканал ТНТ, Московская городская Дума.

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Инвестиции Россия Бизнес
31 мая 2024, 19:07
Клиника Хайдарова выплатит почти 5 млн рублей за некачественную операцию
Freepik
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Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique и пациентка из Норвегии пришли к мировому соглашению из-за некачественной липосакции. Учреждение выплатит пострадавшей пять миллионов рублей, сообщила АГН «Москва» пресс-секретарь Савеловского районного суда столицы Мария Михайлова.

«Заключено мировое соглашение в результате судебного примирения», - заявила она.

По ее словам, клиника возместит расходы пациентки на медицинские услуги и ее юридические издержки в размере 4,1 миллиона рублей, а также выплатит компенсацию в 880 тысяч рублей за моральный вред. Изначально пострадавшая требовала от учреждения 24 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, пациентке провели абдоминопластика с липосакцией. На второй день у нее появилась ишемия с последующим некрозом. При этом женщину выписали, так как врач посчитал, что она больше не нуждается в стационарном лечении. Кроме того, она каждый день посещала перевязки.

После последнего приема женщина улетела из Москвы, несмотря на плохое самочувствие. Позднее она обратилась в другую клинику, где у нее обнаружили гнойные процессы.

Ранее двум врачам клиники Хайдарова предъявили обвинения в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дело против них связано со смертью пациента, бизнесмена Петра Гаврилова , после операции в медучреждении. Деятельность IQ Plastique приостановили на 90 суток.

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