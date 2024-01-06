06 января 2024, 23:19

«Если с нами Бог, то с нами и победа». Патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Накануне главного праздника всех православных — Рождества Христова — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя. Священнослужитель напомнил, что вера помогает человеку без страха и уныния преодолевать трудности.

«Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и еще раз напоминают о том, что Бог всесилен. Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа», - заявил патриарх.

Накануне патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и заявил о спасительной силе любви в традиционном Рождественском послании. По мнению священнослужителя, именно это в этом чувстве заключается смысл человеческой жизни. Патриарх добавил, что спасительная сила любви может исцелить равнодушие, злобу и ненависть.

Праздники РПЦ Патриарх Кирилл Православное рождество
06 января 2024, 22:35
Российский пловец пожаловался на грязь и эмигрантов в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Проживающий в США российский чемпион мира по плаванию Андрей Минаков назвал эту страну небезопасным местом для жизни. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

По словам спортсмена, на Западе и, особенно, в США очень грязно и много эмигрантов.

«Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», - заявил спортсмен.

Минаков завоевал две серебряных медали чемпионата мира 2019 года, а также стал чемпионом на мировом первенстве 2021 года в эстафете. Сейчас он учится в Стэнфордском университете в США.

Ранее стало известно, что в декабре 2023 года на территорию США попытались проникнуть 302 тысячи нелегальных мигрантов из Мексики. Эта цифра стала абсолютным рекордом за всю историю ведения подобной статистики. А количество нелегалов, пробравшихся в США из Мексики за последний квартал прошлого года, превысило 785 тысяч человек.

США Спортсмены Мигранты Россия Запад
06 января 2024, 17:49
Сорвавший джек-пот новогодней лотереи россиянин не забрал выигрыш спустя пять дней
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поиски выигравшего один миллиард рублей обладателя купленного билета «Русского лото» в ТЦ Тюмени продолжаются пятый день после проведенного розыгрыша. На это указали в Telegram-канале организатора лотерей «Столото».

В надежде, что кто-то из покупателей билетов узнает себя, организаторы уточнили, что выигрышный билет находился в подарочном тубусе, который купили 7 декабря 2023 года в точке продаж «Столото» в тюменском торговом центре «Дарина».

Покупку победителю оформила продавец Марина Клюсова. Сама женщина заявила, что очень рада за победителя.

«Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом испытала чувства гордости и счастья за победителя», - подчеркнула она.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» в прямом эфире 1 января показал телеканал НТВ. Джек-пот разыграли во втором туре, в котором выиграл один билет, купленный в Тюмени.

Организаторы лотереи напомнили, что обратиться за выигрышем победитель может в ближайшие три с половиной года. Но если этого не произойдет, деньги уйдут в государственный бюджет.

Лотереи Тюмень Россия Деньги
06 января 2024, 17:31
Тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» обнаружили в частном доме в Краснодаре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова скончалась в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Россия. Кубань | Новости»

«Зоя Львовна в Москве работала в печатных изданиях и PR-структурах, корреспондентом на радиостанциях „Маяк“ и „Юность“. <…> Последний год возглавляла нашу интернет-редакцию», - отметили ее коллеги.

На Кубань Коновалова переехала в 2003 году, сначала работала корреспондентом, а затем редактором и ведущей «Вести.Кубань». Также журналистка вела эфиры на «Екатеринодаре», была руководителем новостной редакции на «Первом Радио».

Занимала должность главы дирекции информационного вещания «Кубань 24», а позже новостной отдел портала «Юга. Ру». Работала главным редактором «Живой Кубани».

У Коноваловой остались сын и 15-летняя дочь. Коллеги выразили соболезнования всем родным и близким журналистки.

По данным «РБК-Кубань» , тело Коноваловой обнаружили в частном доме на Офицерской улице в Краснодаре. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление.

Краснодар Журналистика
06 января 2024, 14:23
Рыбаков Магадана предупредили об опасности выхода на лед в бухте Гертнера
Читайте нас в: Google Новости
На льду в бухте Гертнера Охотского моря, которая считается популярным местом для рыбалки, появились «живые» трещины. Сотрудники МЧС, спасатели мэрии и областного Пожарно-спасательного центра провели рейд, чтобы предупредить рыбаков об опасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства Магаданской области.

В МЧС уточнили, что самая большая трещина шириной в полтора метра пролегает от Черного ключа до острова Монах на расстоянии четыре километра от берега. Спасатели напомнили рыбакам об опасности нахождения на льду. Местным жителям рекомендуют воздержаться от рыбалки.

В разных регионах России сотрудники МЧС спасают рыбаков, провалившихся под лед. В середине декабря такой случай произошел в Волоколамске , в начале прошлого месяца - в столичном районе Строгино.

МЧС РФ Рыбалка

Новости по теме