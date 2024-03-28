Эскалатор в новосибирском ТЦ едва не «зажевал» упавшего ребенка. ЧП попало на видео

На опубликованных кадрах видно, как ребенок лежит на подвижных ступенях вверх головой и двигается вверх. Почти сразу снизу появляется его отец и пытается найти кнопку выключения эскалатора.

В это же время девочке пытался оказать помощь сотрудник одного из магазинов бытовой техники в фирменной одежде. Все завершилось благополучно. Причины происшествия пока неизвестны.

Издание NGS.ru уточнило, что ЧП случилось в торговом центре Golden Field в Октябрьском районе города. В руководстве торгового объекта рассказали, что охранники часто жалуются на родителей, которые оставляют детей без внимания.

«Они приходят вместе с детьми, которые иногда прыгают на площадку с эскалатора. Видимо, отец смотрел что-то в магазине бытовой техники и оставил без присмотра своего ребенка», - отметила представитель ТЦ Светлана.

В начале февраля трехлетний мальчик сорвался с горки в ТЦ в Мытищах.