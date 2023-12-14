Еще семерых человек могут лишить российского гражданства за преступления в Москве

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Осужденных могут лишить приобретенного гражданства в соответствии с 24 статьей нового федерального закона за совершение таких преступлений, как уклонение от военной службы, наркоторговля, призывы к терроризму, изнасилование.

Накануне двух россиян в Москве впервые лишили гражданства за преступления. Их привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. После суда у осужденных изъяли паспорта Российской Федерации.

Добровольно в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек.