14 декабря 2023, 12:05

Еще семерых человек могут лишить российского гражданства за преступления в Москве

РИА «Новости»
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В Москве в органы МВД России направили информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении российского гражданства. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Осужденных могут лишить приобретенного гражданства в соответствии с 24 статьей нового федерального закона за совершение таких преступлений, как уклонение от военной службы, наркоторговля, призывы к терроризму, изнасилование.

Накануне двух россиян в Москве впервые лишили гражданства за преступления. Их привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. После суда у осужденных изъяли паспорта Российской Федерации.

Добровольно в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек.

Паспорта Преступления Следственный комитет России Москва 2023
14 декабря 2023, 10:35
Около 45 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах
РИА «Новости»
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В московских аэропортах задержали около 40 рейсов, а еще четыре отменили. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс Расписания».

По данным сервиса, больше всего рейсов задержали в аэропорту Домодедово - 19. Еще три самолета отменили. В Шереметьево перенесли вылет девяти рейсов. Во Внуково 13 самолетов не вылетели вовремя, а один рейс отменили.

Причиной изменений в расписании могла стать нелетная погода. На этой неделе в столице облачно и снежно, на дорогах гололед. Действует экстренное предупреждение МЧС.

По прогнозам синоптиков, пятничный снегопад в столице станет самым сильным за 57 лет. Выпадет почти половина месячной нормы осадков. Эксперты рассказали «360», как пережить «зимнее комбо» - снег, ледяной дождь и гололед.

Аэропорт Домодедово Самолеты Погода Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023 Погода в Москве
13 декабря 2023, 13:49
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда до 21:00 14 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, на дорогах образовалась гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть предельно аккуратными. Первым - соблюдать дистанцию и ехать на заранее пониженной передаче, вторым - переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора во избежание аварий.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье до 15:00 14 декабря.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 декабря, погода значительно ухудшится. В столице будет сильный снегопад, который уже назвали рекордным за 57 лет. Высота сугробов достигнет полуметра из-за циклона «Ваня». А первая декабрьская оттепель придет в город в воскресенье, температура воздуха будет равна нулю градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
13 декабря 2023, 01:25
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» для умного дома
РИА «Новости»
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В работе сервисов для умного дома «Яндекса» произошел сбой. Компания его устранила, сообщили на странице «Яндекса» в социальной сети «ВКонтакте».

«Команда уже исправила ситуацию, все должно работать как нужно», - написали представители фирмы.

До этого пользователи пожаловались на неполадки в работе умных гаджетов «Яндекса». Уточнялось, что не функционировали пульты, умные лампочки, а голосовой помощник «Алиса» не выполняла команды. Сообщения о сбоях поступали в основном из Москвы.

Проблемы с доступом к некоторым сервисам «Яндекса» зафиксировали также в апреле этого года. Пользователи пожаловались на сбои в музыке, почте и других платформах компании.

Яндекс Интернет Работа
11 декабря 2023, 20:30
МВД выступило против наказания водителей за нарушение временных ограничений скорости
РИА «Новости»
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Министерство внутренних дел России выступило против штрафов за превышение средней скорости. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Практика фиксации превышения средней скорости движения существует в России с 2013 года. Время проезда автомобиля фиксирует сначала первая камера, затем - вторая. В результате можно вычислить среднюю скорость машины. Если она превышена, то водителю выписывают штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей.

«МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», - написала Волк.

Ранее стало известно, что россиянам запретят превышать среднюю скорость движения авто между несколькими камерами. Поправки к ПДД для борьбы с «эффектом кенгуру» доработал Минтранс РФ. Проект поддержали Минэкономики России и руководство регионов.

Штрафы Законы МВД РФ ПДД Водители

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