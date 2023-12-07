Еще один дом по программе реновации передали под заселение на юго-востоке Москвы

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Дом находится по адресу: Волгоградский проспект, дом 138, корпус 4. В него уже начали заселяться первые жильцы.

Руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что постепенно получать ключи от новых квартир начали жители пятиэтажек по адресам: улица Юных Ленинцев, дом 97, корпус 3, дом 103, корпус 3, дом 113, корпуса 4 и 5.

Кроме того, в доме на первом этаже для удобства москвичей организовали центр информирования по переселению.

Новостройку возвели в квартале, где хорошо развита инфраструктура: рядом есть магазины, школы и детские сады. Кроме того, в районе расположены поликлиники и спортивные комплексы. Также можно прогуляться в парке, а ближайшая станция метро - «Кузьминки».

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что почти для 650 жителей старых домов подготовили письма с предложениями равнозначных квартир. Они осматривают жилье в несколько этапов.

«Так, с 30 ноября предложенные квартиры начали осматривать москвичи, проживающие по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 113, корпус 4. Жители оставшихся трех домов получат письма с предложениями новых квартир в декабре», - объяснил Гаман.

Всего свыше 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по реновации в Москве в декабре.