«Еще как похож. Он такой и был». Режиссер заметил сходство Кологривого с Жириновским

«Еще как похож. Он такой и был, Владимир Вольфович. По моему, он вошел в эту роль», - отметил Баранов, отвечая на вопрос о возможном участии в съемках фильма о Жириновском Никиты Кологривого.

Режиссер уточнил, что актера еще не утвердили, его кандидатуру пока рассматривают.

«У нас будет пять возрастов Владимира Жириновского. Молодого сыграет, скорее всего, Кологривый. Там два или три кандидата на молодого, посмотрим, у всех шансы одинаковые», - пояснил собеседник «360».

Он добавил, что работа над сценарием уже началась, но о дате начала съемок картины о Владимире Жириновском пока говорить рано.

Правоохранители задержали актера Никиту Кологривого за пьяный дебош в кальянной в Новосибирске. Артиста могут отправить в изолятор на 15 суток.