26 декабря 2023, 10:32

Еще четыре антимонопольных дела возбудили против производителей яиц в России

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Территориальные органы ФАС России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», - пояснили в антимонопольной службе.

Выяснилось, что в отдельных случаях рост цен на куриные яйца обусловлен не экономическими причинами, а договоренностями «хозяйствующих субъектов».

Изучение рынка и анализ «предоставленных материалов» показали, что ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» в Кемеровской области, предположительно, злоупотребили доминирующим положением на региональном рынке и в октябре допустили рост цен на яйца на 31–40% по сравнению с сентябрем при снижении их средней себестоимости.

Воронежское управление ФАС выявило повышение цен на яйца на 16–37% со стороны компаний ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“, ООО „Ряба“ и сельскохозяйственного производственного кооператива под брендом „Птицефабрика Третьяковская“.

В Ивановской области на аналогичных нарушениях попались АО «Птицефабрика „Кинешемская“» и ООО «Ивановская птицефабрика». Оптовые цены на яйца в октябре выросли на 18–23%. Наконец, Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на 9–24% в ООО «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика».

В отношении компаний возбудили антимонопольные дела по признакам картельных соглашений. Если их вину докажут, им грозят оборотные штрафы.

Ранее дела по признакам антиконкурентных соглашений на рынке яиц возбудили в Кировской области и Крыму.

ФАС России Продукты
26 декабря 2023, 10:59
Онлайн-сервису московского Главархива «Моя семья» исполнилось три года
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Три года назад Главный архив Москвы открыл доступ к бесплатной онлайн-платформе для изучения генеалогии под названием «Моя семья». За это время число пользователей сервиса достигло 10 миллионов человек, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Благодаря запуску сервиса поиск сведений о родословной стал возможен из любой точки страны. Платформу начали обновлять ежемесячно. На данный момент база онлайн-сервиса насчитывает около 11 миллионов страниц.

«В основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство», - сообщил Собянин.

Он добавил, что позднее к этим материалам добавили исповедные росписи и ревизские сказки.

Кроме того, в дополнение к «Моей семье» разработали портал «Поиск по архивам». В нем использовали нейросеть для расшифровки рукописного текста исторических документов и их конвертации в формат, доступный для машинного чтения.

Неделю назад Главархив совместно с МФЦ открыл выставку о русских сказках. Экспозиция стала доступна в столичных центрах Госуслуг.

Семья Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 10:25
Правительство продлило запрет на вывоз патронов и гильз из РФ до 2025 года
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В России продлили запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца следующего года. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Запрет касается патронов и гильз для гражданского и служебного нарезного оружия определенных калибров. Ограничение является одной из специальных экономических мер, позволяющих обеспечить защиту интересов государства.

«Он (запрет - прим. ред.) будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано», - отметили в пресс-службе.

Ранее правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы твердых сортов. Эту меру приняли для обеспечения продовольственной безопасности и урегулирования цен на продукты.

Под запрет не будут попадать отправки гуманитарной помощи и экспорт пшеницы в Южную Осетию и Абхазию. Исключениями станут также поставки в страны-участницы Евразийского экономического союза: Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Запрет вступил в силу 11 декабря, он продлится до 31 мая 2024 года.

Запреты Россия Оружие Правительство РФ
25 декабря 2023, 23:24
Трех сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили после костюмированной вечеринки
Unsplash
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Трех сотрудников российского телеканала «Волгоград 24» (ГТРК «Волгоград-ТРВ») уволили после костюмированной вечеринки, фотографии с которой оказались в Сети. Об этом сообщили в Telegram-канале вещателя.

Мероприятие организовали сами сотрудники, при этом некоторые из них «нарушили этические нормы». После служебного расследования с «Волгограда 24» уволили двух продюсеров и ведущую Арину Иваненко. Замдиректора по телевидению и радио Надежде Кулешовой объявили выговор.

В прошедшие выходные журналисты опубликовали снимки с вечеринки в социальных сетях, а затем фото распространились в местных Telegram-каналах. Некоторые участники мероприятия были в образах героев фильмов и комиксов: Харли Квинн, Женщины-кошки, киллеров и монашек.

Жительницу Великобритании ранее уволили из-за ее поведения на корпоративной вечеринке. В компании отметили, что девушка совершила «грубый проступок», но деталей случившегося не раскрыли.

Фото Россия Телевидение
25 декабря 2023, 22:36
Петербурженку отправили в психбольницу из-за фейков об армии
Unsplash
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Калининский районный суд Санкт-Петербурга направил в психбольницу Викторию Петрову, которую обвиняли в распространении фейков о действиях армии в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инстанция применила к женщине меры медицинского характера в виде принудительного лечения в лечебной организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В пресс-службе судов РИА «Новости» уточнили, что это первое подобное решение в Северной столице по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. В психбольнице женщине предстоит провести как минимум шесть месяцев.

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подписал закон об уголовном и административном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Теперь суд может назначить штраф до одного миллиона рублей по КоАП. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.

Суд Законы Армия

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