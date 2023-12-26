Еще четыре антимонопольных дела возбудили против производителей яиц в России

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«Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции», - пояснили в антимонопольной службе.

Выяснилось, что в отдельных случаях рост цен на куриные яйца обусловлен не экономическими причинами, а договоренностями «хозяйствующих субъектов».

Изучение рынка и анализ «предоставленных материалов» показали, что ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» в Кемеровской области, предположительно, злоупотребили доминирующим положением на региональном рынке и в октябре допустили рост цен на яйца на 31–40% по сравнению с сентябрем при снижении их средней себестоимости.

Воронежское управление ФАС выявило повышение цен на яйца на 16–37% со стороны компаний ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“, ООО „Ряба“ и сельскохозяйственного производственного кооператива под брендом „Птицефабрика Третьяковская“.

В Ивановской области на аналогичных нарушениях попались АО «Птицефабрика „Кинешемская“» и ООО «Ивановская птицефабрика». Оптовые цены на яйца в октябре выросли на 18–23%. Наконец, Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на 9–24% в ООО «Новоазовская птицефабрика», «Птицефабрика Пролетарская», «Зугрэсский репродуктор» и «Амвросиевская птицефабрика».

В отношении компаний возбудили антимонопольные дела по признакам картельных соглашений. Если их вину докажут, им грозят оборотные штрафы.

Ранее дела по признакам антиконкурентных соглашений на рынке яиц возбудили в Кировской области и Крыму.