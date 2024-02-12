12 февраля 2024, 08:45

ЕС предупредили об ответе на ограничение передвижений российских дипломатов

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Возможное введение ограничений на передвижение российских дипломатов в странах, где они аккредитованы, представляет дискриминационную меру, заявил РИА «Новости» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что на это, безусловно, последует ответ.

«Это, конечно же, дискриминационная мера, которая касается свободы передвижения, она противоречит принципам Шенгенской зоны», - указал собеседник агентства.

В случае ее реализации, как добавил Полянский, со стороны России, конечно, последует ответная реакция.

По его мнению, Евросоюзу стало сложно придумывать какие-то новые санкции , отсюда и желание «отыграться на дипломатах».

О том, что ЕС захотел ограничить перемещения российских дипломатов, ранее сообщила газета Politico. По ее информации, такую меру хотят включить в 13-й пакет санкций.

Санкции Россия Евросоюз
12 февраля 2024, 08:58
Синоптик предупредил о гололедице и ледяных дождях в Москве
РИА «Новости»
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Москву накроет теплый атмосферный фронт. В результате ожидаются снег и местами ледяные дожди. Столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица будет ощущать влияние теплого атмосферного фронта, который не в силах преодолеть сопротивление антициклона, словно „зависнет“ над регионом», - разъяснил синоптик.

Учитывая этот фактор, в мегаполисе будет облачная погода, а также пройдет снег, местами с ледяными дождями. В результате может быть гололедица.

Температура воздуха будет варьироваться между значениями от -2 до 0 градусов, а по области - от -4 до 1 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и достигнет отметки 742 миллиметра ртутного столба - ниже нормы.

Во вторник, 13 февраля, ночью и в первой половине дня метеоролог спрогнозировал небольшой снег и местами гололедицу. Столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов.

Ранее синоптик рассказал, что в Москву вернутся морозы : в ночь на 16 февраля похолодает до -25 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
12 февраля 2024, 08:46
Тату стало поводом отказа в найме части работодателей в России
РИА «Новости»
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Татуировки на теле стали причиной отказа в найме соискаителей на трудоустройство у 10% рекрутеров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Этот показатель снизился до уровня 2021 года. За прошлые два года процент тех, кому отказали в приеме на работе из-за татуировок на теле, фиксировали на уровне 14% и 13% соответственно.

При этом авторы опроса напомнили, что наличие татуировок формально не является основанием в отказе при трудоустройстве.

Порядка 26% жителе России положительно относятся к нательной графике, однако против выступили сразу 43% опрошенных. В основном тату чаще одобряли россияне с ежемесячным доходом до 49 тысяч рублей и младше 34 лет.

В желании набить татуировку на тело признались 15%. Чаще об этом заявляли те, у кого уже есть подобный опыт.

Ранее стало известно, что в России могут запретить отказывать в трудоустройстве на основании инвалидности или службы в армии.

Россия Работа
12 февраля 2024, 08:26
Россиян предупредили о возвращении сильных морозов
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В России снова прогнозируют сильное похолодание. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозы должны вернуться к концу недели. Об этом специалист рассказал в беседе с ТАСС.

В пятницу, 16 февраля, и выходные дни на 80% территории России ожидают аномально низкие температуры, указал он. Речь идет о значениях, гораздо ниже данных за многие годы метеонаблюдений.

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал», - подчеркнул собеседник агентства.

В частности, на 12-14 градусов ниже климатической нормы будет на европейской части России. На 8-14 градусов ниже нормы прогнозируют на Урале, на Дальнем Востоке, в Магадане и Якутии - на 4-6 градусов ниже нормы.

На Кубани, Ставрополье и в Крыму температура будет около нормы, уточнил Вильфанд. Кроме того, на 2-3 градуса выше нормы, по его словам, прогнозируют в Амурской и Иркутской области, а также в Забайкалье.

Говоря о погоде в Сибири, Вильфанд предупредил о резком похолодании уже 12 февраля.

«Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», - уточнил эксперт.

Прогноз погоды Россия Погода
12 февраля 2024, 03:30
Врачи назвали три привычки, способные посадить печень человека
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Частое употребление лекарственных препаратов и малоподвижный образ жизни могут привести к проблемам с печенью. Об этом сообщил портал Focus со ссылкой на мнение экспертов.

Также вредной для печени привычкой является употребление чрезмерного количества фруктов. Специалисты предупредили, что фруктоза в больших дозах может навредить здоровью. Переизбыток этого компонента приводит к жировой болезни печени.

Кроме этого, негативно сказаться на печени могут побочные эффекты лекарств, принимать препараты следует аккуратно и только по назначению врача. Если пациент чувствует усталость, потерю аппетита и боль в животе, то нужно обратиться к специалисту.

Отсутствие активности тоже отрицательно влияет на печень. Жир откладывается не только под кожей, но и вокруг органов. Иногда это оборачивается воспалением.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова заявила, что алкоголь, торты и сливочное масло негативно влияют на здоровье печени. Помимо этого, на органе может плохо сказаться большое количество сахара в рационе.

Болезни Врачи

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