Эрнст призвал не запрещать дипфейки в России

Эрнст выразил уверенность, что запретить дипфейки на законодательном уровне так же бессмысленно, как и плохую погоду. По его мнению, запрет негативно скажется на развитии технологий и сделает российские компании неконкурентоспособными на мировом рынке.

Глава Первого канала также пояснил, что дипфейк не отличается от фейка и юридически является частным случаем. Он отметил, что в России уже существует закон о фейках, который отлично работает.

В ходе выступления Эрнст также сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером.

Причиной такого мнения он назвал iPhone. По словам Эрнста, это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества».