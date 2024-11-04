04 ноября 2024, 20:46

Эрнст призвал не запрещать дипфейки в России

РИА «Новости»
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Директор Первого канала Константин Эрнст выступил с призывом не запрещать дипфейки, чтобы не навредить развитию технологий. Об этом он заявил на сессии «Будущее технологий» в рамках научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее».

Эрнст выразил уверенность, что запретить дипфейки на законодательном уровне так же бессмысленно, как и плохую погоду. По его мнению, запрет негативно скажется на развитии технологий и сделает российские компании неконкурентоспособными на мировом рынке.

Глава Первого канала также пояснил, что дипфейк не отличается от фейка и юридически является частным случаем. Он отметил, что в России уже существует закон о фейках, который отлично работает.

В ходе выступления Эрнст также сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером.

Причиной такого мнения он назвал iPhone. По словам Эрнста, это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества».

Первый канал Дипфейк Технологии Константин Эрнст
04 ноября 2024, 19:36
Экс-глава МИД Австрии назвала безопасной жизнь в России
РИА «Новости»
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о высоком уровне безопасности в России. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Я знаю много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что считают Россию нормальной», - отметила Кнайсль.

По ее мнению, в России отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные». Экс-дипломат подчеркнула, что благодарна возможности жить в сельской местности.

Кнайсль удивило, что она может гулять с собаками в любое время суток. По ее словам, это невозможно в большинстве городов Европы. Больше всего, добавила бывший министр, ее поразила широта русского сердца, доброта и отзывчивость людей.

Экс-министр иностранных дел Австрии переехала в Рязанскую область.

Ранее она назвала Владимира Путина отличным президентом, который очень хорошо разбирается в человеческой природе.

Австрия Европа Россия Владимир Путин
04 ноября 2024, 01:53
«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Нефтяная компания «Татнефть» потребовала от суда взыскать с АО «Туполев» и его филиала Казанского авиационного завода имени Горбунова 5,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует запись в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

Иск в суд поступил в производство 1 ноября. Его зарегистрировали в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Суть иска неизвестна, его будет рассматривать суд первой инстанции. Сумма исковых требований указана в размере 5 607 347 200 рублей.

Ранее стало известно, что «Татнефть» планирует направить 91,2 миллиарда рублей на строительство завода терефталевой кислоты на своем нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Инвестиционный совет Татарстана на заседании 13 октября одобрил проект компании.

Рубль Суд Татарстан Заводы
04 ноября 2024, 00:54
Толпа молдаван у посольства в Москве освистала члена избиркома
РИА «Новости»
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Собравшиеся у посольства Молдавии в Москве люди освистали члена избирательной комиссии после того, как он вышел к ним и заявил, что бюллетени закончились. Об этом сообщил RT.

В публикации канала прикрепили видео с места событий. На кадрах слышно, как недовольная толпа свистит и жалуется.

Ранее ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в РФ - два в Москве и по одному в Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД России одобрил открытие только двух пунктов в Москве.

Как сообщили журналисты, все бюллетени для голосования на выборах молдавского лидера в Москве закончились. Проголосовать успели далеко не все - примерно полтора тысяч молдаван до сих пор стоят в столице перед участками.

Корреспондент канала поговорил с семьей, которая поучаствовала в голосовании последней. Они рассказали, что являются уроженцами гагаузского Комрата, но уже более 20 лет живут в России. Им было важно оставить свой голос, потому что любят свою родину и хотят, чтобы все жили в мире.

Ранее полицейские Молдавии задержали женщину из района Унгены, которая могла вербовать своих односельчан. Она платила им, чтобы люди отдавали свой голос за определенного кандидата.

Молдавия ЦИК РФ Россия Выборы Москва Майя Санду Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 09:43
Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год. Документ появился на официальном сайте правовых актов.

«Присвоить почетное звание лауреата премии за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье, генеральному директору автономной некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений „Россия“», - следует из указа.

Также премию получили заместитель Виртуозовой Павел Дорошенко и заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Ранее Путин подписал указ о награждении легендарного хоккеиста Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спортсмен внес большой вклад в развитие физической культуры.

Владимир Путин

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