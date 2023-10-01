Эрдоган выдвинул Европе угрожающий ультиматум
Европа отказалась выполнять свои обещания по поводу вступления Турции в Евросоюз. У страны не осталось ожиданий по этому поводу, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии новой сессии парламента.
Эрдоган подчеркнул, Евросоюз не изменил своего предвзятого и несправедливого отношения к Турции, хотя та выполнила множество своих обещаний, данных в надежде войти в объединение.
«Если они откажутся от своей несправедливости, особенно, от введения виз, которые используют в качестве завуалированной санкции против нас, то исправят свои собственные ошибки. Если они этого не сделают - полностью потеряют право ожидать от нас чего-либо в политическом, социальном, экономическом и военном плане», - заявил президент Турции.
Эрдоган также заключил, что при таком подходе Брюсселя Турция легко может превратить копенгагенские критерии (условия для вступления государств в Евросоюз - прим.ред.) в анкарские критерии демократии и справедливости и продолжить путь в мировой политике самостоятельно.