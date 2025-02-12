Еноты занялись сексом на крыше такси в центре Сочи

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Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили в отдел полиции. Правоохранители установили, что водитель перевозил животных по просьбе знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы те не испортили салон.

В отношении сочинца составили административный протокол. Еноты в ходе поездки не пострадали.

Telegram-канал Baza отмечал, что ранее в Сети завирусилось видео, как еноты занялись сексом на крыше машины в Сочи. Крутые виражи и высокая скорость ничуть не смутила любвеобильных животных.

Ранее стало известно, что в Индонезии самку орангутанга по кличке Пони избивали и насиловали на протяжении нескольких лет.