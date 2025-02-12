12 февраля 2025, 13:04

Еноты занялись сексом на крыше такси в центре Сочи

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Госавтоинспекция по Сочи оштрафовала водителя такси, на крыше автомобиля которого два енота занимались любовью во время езды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе города и доставили в отдел полиции. Правоохранители установили, что водитель перевозил животных по просьбе знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы те не испортили салон.

В отношении сочинца составили административный протокол. Еноты в ходе поездки не пострадали.

Telegram-канал Baza отмечал, что ранее в Сети завирусилось видео, как еноты занялись сексом на крыше машины в Сочи. Крутые виражи и высокая скорость ничуть не смутила любвеобильных животных.

Ранее стало известно, что в Индонезии самку орангутанга по кличке Пони избивали и насиловали на протяжении нескольких лет.

Сочи Такси Животные Секс
12 февраля 2025, 12:27
Льготной ипотеке в 2025 году предрекли сокращение объемов
РИА «Новости»
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Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,3-2,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в аналитическом центре «Дом.РФ», подведя итоги 2024 года в жилищной сфере.

Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году сократится до 2,3-2,6 триллиона рублей. Об этом сообщили в аналитическом центре «Дом.РФ» , подведя итоги 2024 года в жилищной сфере.

В прошлом году из-за роста рыночных ставок выдача ипотеки снизилась почти на 40% - банки предоставили 1,3 миллиона кредитов на общую сумму 4,9 триллиона рублей. Сказалось и завершение программы льготной ипотеки, на замену которой пришли адресные предложения.

Всего, как предполагается, в 2025 году выдадут до 1,2 миллиона кредитов, из которых около трети будут льготными. Из-за падения спроса с 2027 года ожидается снижение ввода жилья в эксплуатацию.

Ранее в Центробанке предупредили , что рост продаж квартир в рассрочку вместо традиционной ипотеки может обернуться серьезными рисками как для покупателей, так и для продавцов жилья.

Банки Кредиты Ипотека Льготная ипотека Квартиры
12 февраля 2025, 12:06
Россияне выступили против регистрации в видеоиграх через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Большинство жителей России выступили против регистрации участников видеоигр с помощью номера телефона, портала «Госуслуг» или биометрии. Об этом сообщило социологическое агентство «Вебер».

Среди опрошенных россиян 53% заявили, что не готовы использовать номер телефона, чтобы зарегистрироваться в игре, 66% отказались заходить в игровые сервисы через «Госуслуги», 68% аналогичным образом высказались о предоставлении биометрических данных.

Также жители страны высказались о необходимости маркировки видеоигр. По мнению 67% респондентов, обязательно нужно маркировать игры, в которых есть жестокие сцены, алкоголь, нецензурная брань и запрещенные вещества. Больше трети россиян - 34% участников опроса - сочли, что такое хобби в целом приносит несовершеннолетним больше вреда, чем пользы.

Ранее психолог Ирина Смолярчук рассказала, что компьютерные игры в некоторых случаях могут заменить терапию, поскольку помогают человеку сбрасывать эмоциональное напряжение.

Видеоигры Опросы Компьютерные игры
12 февраля 2025, 11:43
Оценки за поведение захотели вернуть в российские школы
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что у учеников появится дневник социального поведения.

Он поможет школьникам понять, как важно уметь слушать и работать в команде, быть вежливым, а учителя станут для них наставниками, помогающими стать более ответственными и взрослыми.

Парламентарии считают, что если ученик будет понимать, что его оценивают, то станет внимательнее относиться к другим и будет следовать нормам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал проработать поправки в закон «Об образовании» для возвращения в школы обязательных уроков труда.

Школы Депутаты Школьники
12 февраля 2025, 11:41
В Госдуме вступились за основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова
РИА «Новости»
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За задержанного в Марий Эл основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова вступились в Госдуме. Предприниматель принесет гораздо больше пользы на свободе, заявил заместитель председателя ГД Владислав Даванков в эфире «Радио России».

«Он достраивает школу, расширяет университет, у него планы на десятилетия. Это человек, который на своем месте. Юрий не хочет заниматься политикой, он просто болеет о том месте, где он живет. Родился там, живет там и никуда не хочет уезжать. <…> Таких предпринимателей нужно ценить», - подчеркнул Даванков.

Усков задержали правоохранительные органы по подозрению в крупном мошенничестве. Уголовное дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело Госдума РФ Мошенничество

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