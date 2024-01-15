15 января 2024, 00:50

Эндокринолог развеял распространенные мифы о похудении

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Мнение о вредности картофеля при похудении является ошибочным. Об этом заявила врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале.

По ее словам, если корнеплод съесть в отварном виде, это улучшит микрофлору кишечника, так как организм получит большое количество резистентного крахмала.

«А вот в картофельном пюре резистентный крахмал почти отсутствует. 100 грамм отваренного в кожуре картофеля содержит 17 миллиграммов витамина», - заявила эксперт.

Также эндокринолог развеяла миф о запрете еды после шести вечера. Янг объяснила, что желательно принимать пищу за два часа до сна. Если ночью происходят частые пробуждения от голода или тревоги, можно включить в рацион сложные углеводы.

Специалист не согласилась с мнением, что молоко является основным источником кальция. Она отметила, что этот элемент также содержится в зелени, орехах, рыбе и овощах.

Ранее диетолог Юлия Бурякова рассказала, как похудеть без вреда для здоровья. Для этого приемы пищи следует разделить на три-четыре раза.

Еда Красота
15 января 2024, 01:31
Умер актер Адылбек Атыхаев, снимавшийся в «Елках»
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Умер актер, исполнивший роль «дворника» в кинофраншизе «Елки». Мужчине было 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям», - написали представители кинокомпании Они отметили, что Атыхаев работал со студией более 20 лет. Причина его кончины не сообщается.

Актер стал известен благодаря роли дворника Адыла из фильма «Елки». По сюжету он работал на Красной площади и помог главным героям первого фильма Варе и Вове, написав фразу, которую президент произнес в новогоднем обращении. Позже Атыхаев сыграл в третьей и пятой частях кинофраншизы.

Фильмы Мужчины Актеры Красная площадь
15 января 2024, 00:12
Участник Финской и Великой Отечественной войн скончался в Дагестане на 104-м году жизни
РИА «Новости»
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Участник Финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров умер в возрасте 103 лет в Дагестане. Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришла скорбная весть - на 104-м году жизни от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Тагир Насрулаевич Тагиров. <…> Тагиров был дважды пленен, перенес ранение, пережил все ужасы немецких концлагерей, а затем и тяготы рудников Сибири», - отметил Умавов.

Тагиров родился 12 декабря 1920 года в Дагестане. В 1940 году служил на финской границе в пулеметно-артиллерийском батальоне. Он должен был демобилизоваться, но остался в армии, когда началась Великая Отечественная война. Мужчина получил ранение в обе ноги и ошибочно попал в списки погибших. Позже его пленили немцы, но он выжил.

Ветеран должен был получить орден Красной Звезды, но в документах перепутали его отчество, поэтому награду вручили другому военнослужащему. После войны Тагиров вернулся на родину, в Дагестан, где окончил школу бухгалтеров и начал работать.

Дагестан Ветераны Войны Армия Великая Отечественная война
14 января 2024, 23:37
Полицейские задержали Екатерину Дунцову и проверили ее на наркотики
РИА «Новости»
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Полиция задержала не ставшую кандидатом в президенты Екатерину Дунцову в Тверской области. Политика проверили на наркотики и позже отпустили, сообщил Telegram-канал Baza.

Дунцова ехала на автомобиле с собрания своей политической партии «Рассвет». В дороге у нее перестал работать навигатор, и она остановилась на обочине, где к ней подошли правоохранители. Они рассказали, что там, где она находится, обычно распространяют закладки.

«Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили», - сообщила Дунцова.

Ранее женщина была депутатом Ржевской городской думы в Тверской области. Она подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы избирателей, чтобы участвовать в выборах президента России.

Дунцова баллотировалась с подачи Михаила Ходорковского* и планировала «сделать Россию привлекательной и комфортной для жизни», а также завершить спецоперацию. После проверки документов ЦИК не допустил женщину до участия в выборах.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Наркотики Россия Полиция Выборы
14 января 2024, 23:24
Петербургская полиция нагрянула с проверкой в клуб MOD, где выступала группа «Щенки»
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Полиция Санкт-Петербурга проверила клуб MOD. Правоохранители прибыли туда со служебной собакой в субботу, 13 января, прервав фестиваль Stoned Heavy Comedown II и выступление групп Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit, Flood, сообщило издание «Коммерсант».

По словам очевидцев, полицейские появились в клубе внезапно. Они закрыли сцену и запретили всем выходить из клуба. Примерно в 22:00 полиция ушла из заведения и никого не задерживала. Издание не исключает, что правоохранители проверили клуб на соблюдение санитарных требований.

В начале января в клубе прошло выступление группы «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев) выступал в одном носке, надетом на половой орган. После концерта Генпрокуратура проверила музыканта на пропаганду ЛГБТ* Тесли доставили в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Туда он прибыл одетым, пошутили сотрудники. Суд рассматривал действия исполнителя как мелкое хулиганство. Позже он получил по этой статье 10 суток ареста.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Санкт-Петербург Суд Скандалы Россия Полиция

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