27 февраля 2024, 19:05

Эндокринолог назвала 5 причин всегда пить теплую воду

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Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом «Российской газете» рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

По ее словам, чашку теплой воды на голодный желудок стоит включить в список ежедневных утренних привычек. Более того, пить теплую воду стоит и в течение дня.

«Культура употребления теплой воды пришла к нам из Китая, там это целый ритуал, которому дети учатся с детства», - рассказала она.

Выбор именно теплой воды предпочтителен по нескольким причинам: 1. Улучшает кровообращение и метаболизм; 2. Стимулирует работу ЖКТ; 3. Компенсирует ночное обезвоживание, произошедшее через дыхание и испарение; 4. При добавлении лимона уменьшает отеки и улучшает цвет лица; 5. Очищает организм от токсинов.

Важно отметить, что вода с добавлением лимона не рекомендована людям с язвенными болезнями, эрозиями, ГЭРБ или рефлюксом, предостерегла эндокринолог.

Еще одно значимое преимущество употребления стакана теплой воды за 15-30 минут до еды заключается в уменьшении объема съеденной пищи, что способствует нормализации веса.

«Может даже оказаться, что на самом деле ваш организм больше нуждается в воде, а не в пище», - добавила она.

Нехватка воды в организме может спровоцировать появление отеков.

Нормализация водного баланса поможет справиться с данной проблемой.

Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом « Российской газете » рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

Еда Болезни Диеты
27 февраля 2024, 18:40
Стала известна дата прощания с актером Эрнстом Романовым
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Прощание с актером Эрнстом Романовым состоится в театре Русская антреприза имени Андрея Миронова 29 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие пройдет с 11:30 до 13:45.

Народный артист России Эрнст Романов скончался 25 февраля на 88-м году жизни. Он сыграл более 200 ролей в кино. Многие поклонники запомнили его по образам из лент «Собака на сене», «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». О причинах смерти актера не сообщалось.

Кино Театры Актеры
27 февраля 2024, 18:27
Три мощнейших вспышки на Солнце вызвали магнитную бурю
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После трех мощных вспышек на Солнце на Земле началась первая в 2024 году магнитная буря. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Источником вспышек стала группа солнечных пятен 3590, которая уже миновала точку, расположенную напротив Земли, и продолжила перемещаться к восточному краю солнечного диска. Несмотря на ожидания метеорологов, некоторое количество солнечного вещества все же достигло планеты.

Следствием этого стало увеличение коэффициента Кр, который после шести утра превысил четыре балла. Примерно через три часа, в 9:01 по московскому времени, уровень возмущений увеличился, достигнув отметки 5 по шкале Кр, что свидетельствовало о начале слабой магнитной бури класса G1.

Согласно прогнозам, наблюдаемая магнитная буря не достигнет высокой интенсивности и вскоре закончится.

Ранее на Солнце произошла крупнейшая вспышка за семь лет.

Эксперты заявили, что потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр.

Планета Земля Прогноз погоды Погода Магнитные бури Солнце
27 февраля 2024, 16:36
Диетолог запретила некоторым россиянам есть кашу на завтрак
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Для некоторых людей употребление каши на завтрак может быть вредным. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью РИАМО.

В первую группу, кому вредно есть кашу, вошли люди с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока. Особенно это касается молочных каш, они способны вызвать у таких пациентов ряд неприятных симптомов: боли в животе, запоры или диарею, а также кожные высыпания.

Вторая категория включает в себя лиц с непереносимостью глютена, содержащегося в некоторых злаковых культурах - пшенице, ржи, ячмене и даже в овсянке. Глютен безопасен для большинства людей, однако тем, кто страдает от целиакии, аллергии на глютен или просто имеет гиперчувствительность к этому белку, такие каши могут нанести вред здоровью.

Третью группу составляют люди с избыточным весом или ожирением. Михалева посоветовала им есть на завтрак белковые продукты с добавлением сложных углеводов, например, омлеты или яичницу с овощами, а каши включать в рацион лишь 1-2 раза в неделю. При этом лучше выбирать каши из цельного зерна или такие, что требуют более продолжительного приготовления, поскольку они содержат больше клетчатки и витаминов по сравнению с рафинированными крупами.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье. Они способны повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

Еда Диеты Продукты
27 февраля 2024, 15:58
«Наглые летчики и бортпроводницы». Экс-депутат Махсудян — о конфликте с «Победой»
РИА «Новости»
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Бывший депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ Артак Махсудян устроил дебош в самолете авиакомпании «Победа», потому что не смог пристегнуть себя к креслу. В беседе с «360» мужчина рассказал, что ему пришлось брать билет на другой рейс.

Скандал произошел на рейсе «Победы», который вылетал из Барнаула в Москву во вторник, 27 февраля.

Махсудян пояснил, что специально выбрал место у аварийного выхода - там, где достаточно простора для комфортного перелета. Однако из-за особенностей телосложения не смог пристегнуть ремень. Обычный размер мужчине не подходил. А бортпроводница, по его словам, не принесла какой-либо удлинитель, чтобы тот смог выполнить ее просьбу и пристегнуться.

«Как я виноват? Я покупаю билет за 47 тысяч на широкий ряд. У меня вес - 170 килограммов, понимаете, что это такое?» - задался он вопросом.

Ситуацию не удалось решить мирным путем. Бортпроводница вызвала полицию. Правоохранители поднялись на борт и попросили экс-депутата пройти с ними. По словам Махсудяна, он спокойно проследовал за полицейскими. В процессе беседы один из правоохранителей сказал, что «Победа» часто оказывается в центре скандала.

«Командир даже не стал выходить, чтобы поговорить с полицейским. Вот такие наглые у нас летчики и бортпроводницы», - подчеркнул экс-депутат.

С рейса лоукостера его сняли. Поэтому мужчине пришлось покупать билет на другой самолет. На следующем рейсе он спас человека. Как пояснил Махсудян, одному из пассажиров стало плохо. У него был, по его словам, микроинсульт. Бывший депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ сделал человеку массаж и дал лекарство.

Депутаты Самолеты Полиция КПРФ

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