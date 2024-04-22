Энцефалитные клещи проснулись в России

Известно, что клещи переносят около 10 различных вирусов, среди них опасные для человека боррелиоз и энцефалит. Укус такого членистоногого чреват необратимыми последствиями для организма.

Защитить себя от заболевания можно, сделав прививку. Энцефалитные клещи встречаются не только в лесу или на садовых участках, они водятся и в городской черте, в высокой траве и кустарнике. В периоды высокой активности нужно принимать меры предосторожности.

Первые случаи укусов в ряде регионов страны зарегистрировали в марте. Пик активности приходится на конец апреля - начало мая, предупредили специалисты. Перед выездом на природу в этот период рекомендовали обрабатывать одежду и открытые участки кожи репеллентом.