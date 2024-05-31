«Эмоциональное насилие». Раздевание перед ЕГЭ в Воронеже скажется на психике учеников

Она подчеркнула, что девочки, которых заставили раздеться, оказались беспомощными в сложившейся ситуации, что могло оставить на них глубокий психологический след.

«Конечно, это травма, которая была нанесена ребенку. Поучается, это эмоциональное насилие. Это нарушение, очень-очень сильное нарушение личных границ человека», - объяснила специалист.

Гуляева добавила, что последствия травмы могут проявиться разными способами: дети могут стать замкнутыми или агрессивными.

«Они даже могут уйти в какое-то саморазрушение, потому что у них была реальная травма», - заключила она.

Ранее депутат Татьяна Буцкая призвала разрешить ученикам школы № 62 в Воронеже пересдать экзамен, так как они испытали сильный стресс. Она также напомнила, что рамки в школах стоят для соблюдения безопасности, а не для поиска шпаргалок.