Эмир Кустурица объявил о готовности снять фильм о Путине

«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», - сказал режиссер.

В апреле Кустурица встретился с Путиным и поделился амбициозными планами о создании трех кинолент , вдохновленных творчеством великих русских писателей. Речь шла о Николае Гоголе, Федоре Достоевском и Льве Толстом.

Также сербский режиссер задумался о том, чтобы получить российское гражданство. Он отметил, что очень любит Россию и хотел бы стать частью ее культуры. Режиссер также рассказал, что хочет снять на Кубани фильм об идентичности русского народа.