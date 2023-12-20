20 декабря 2023, 09:01

Елочные базары начали открываться в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве открывают елочные базары, которые будут работать до 31 декабря. Для покупателей доступны ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирии, а также пихты из Дании и Бельгии. Помимо традиционных вариантов, горожанам представят сосну и лапник. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Дизайн рынков утвердили в комитете по архитектуре и градостроительству Москвы. Его не меняли с 2015 года, поэтому москвичи легко могут найти елочные точки. Базары собраны из типовых модулей с металлическим каркасом, а внешняя сторона облицована деревянными рейками.

На участке рынка всегда есть ограждение, освещение и праздничное оформление. Кроме того, обязательно висит надпись с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса организации. Продавцы обязательно информируют о графике работы елочного базара и розничных ценах на товары.

Во время рабочего дня продавец обязан приводить в надлежащее санитарное состояние свою зону и рядом лежащую. После завершения работы базара он очищает территорию в течение трех суток. Также на точке должны быть средства пожаротушения и информация о телефонах органов госконтроля и надзора.

Ранее в России предложили ввести единый стандарт новогодних сладких подарков.

Отдых Праздники Новый год Москва 2023
20 декабря 2023, 09:57
Аэронавигацию в аэропорту Волгограда ограничили
РИА «Новости»
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В аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. Об этом «360» сообщила представитель пресс-службы волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.

«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», - отметила она.

Что послужило причиной ограничения аэронавигации, неизвестно. В аэропорт Волгограда направлялся рейс DP6965 лоукостера «Победа» из Москвы. Однако из-за ограничений командир самолета принял решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова.

«Рейс S72141 авиакомпании Сибирь так же прибудет из Москвы с задержкой», - уточнила Голодова.

Ожидаемое время посадки воздушного судна - 13:40, добавили в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Накануне план «Ковер» вводили для трех воздушных гаваней столичного региона. Во вторник, 19 декабря, временно закрывали воздушное пространство аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский. Из-за этого вылеты 38 самолетов задержались.

Саратов Самолеты Авиакомпании
20 декабря 2023, 09:45
Выставку дизайнерских елей открыли в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»
Пресс-служба «Московские сезоны»
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Ежегодная выставка дизайнерских елей в рамках акции «Путешествие в Рождество» открылась на улице Кузнецкий Мост. Авторы создали инсталляции по мотивам сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, выставка проходит в столице уже в восьмой раз, а за все время ее существования в ней поучаствовали 150 именитых дизайнеров, начинающих специалистов и медийных личностей.

«В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями», - рассказала Наталья Сергунина.

Авторские ели создали дизайнеры Игорь Чапурин, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, сотрудники Дома моды «Валентин Юдашкин» и другие. Они использовали четыре километра гирлянд и 7,5 тысячи елочных игрушек для самых красивых традиционных новогодних деревьев.

Кстати, на выставке представлены сразу две январские ели. Февральская наряжена в стилистике китайского Нового года. Мартовских елей также две, одна из них связана с пробуждением подснежников. Тему с первоцветами продолжает апрельская ель, а майская напоминает о скором лете.

Для июня, июля и августа выбрали образы героев сказок Александра Пушкина и детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». На ноябрьской ели можно увидеть украшения в виде снегирей и ярких красных ягод, а на декабрьской - промыслы и традиции народов России.

Ранее елочные базары начали открывать в Москве. Они будут работать до 31 декабря.

Праздники Новый год Москва 2023
20 декабря 2023, 08:56
Школьники из Москвы смогут познакомиться с кинопроизводством Узбекистана
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московских школьников пригласили в киностудию «Узбекфильм»: они посетят зарубежный филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) в Ташкенте в феврале. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Это мероприятие станет одной из первых международных киноэкспедиций в следующем году. Ее курирует креативное пространство «Кинокампус Горького» совместно с правительством Москвы. Попасть в команду смогут победители конкурса видеоконтента.

Принять участие в творческом конкурсе могут уроженцы столицы в возрасте от 13 до 17 лет. Всем претендентам на победу необходимо записать видеоролик и отправить его на сайт до 5 февраля 2024 года.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что за этот год благодаря пространству «Кинокампус Горького» ученики московских школ съездили в Узбекистан и Сербию.

По его слова, программу продолжат реализовывать и дальше: в январе 2024-го победители творческого конкурса отправятся в Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию.

«Такие экспедиции позволят ребятам не только обучиться кинопрофессиям, но и отснять на некоторых площадках собственный фильм», - подчеркнул Фурсин.

Запланированная встреча будет продолжением серии других киноэкспедиций. С помощью проекта ребята смогут не только получить туристический опыт, но и познакомиться с культурой другой страны. Кроме того, в рамках поездки они могут наметить первые шаги в творческом и профессиональном пути и обучиться кинопрофессиям прямо на съемочной площадке.

Ранее стало известно, что московские школьники смогут заняться разработкой инноваций на базе вузов.

Школы Школьники Узбекистан Москва 2023
20 декабря 2023, 00:19
«Законопроект не увеличит предложение на рынке». Востриков — об искусственном сдерживании роста цен на яйца
РИА «Новости»
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Принятие в России законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары, в том числе на яйца, при их росте на 30% в течение 60 дней, не решит возникшую проблему. Так прокомментировал инициативу Федеральной антимонопольной службы в беседе с «360» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

«Никакой законопроект не сможет увеличить предложение на рынке, а цена - это все-таки спрос и предложение. У нас в основном дефицит хороших товаров по низким ценам, и как эту проблему решать при растущей себестоимости - большой вопрос, поэтому регулированием мы навряд ли здесь что-то решим», - заявил он.

Востриков уверен, что надо действовать по-другому. Как вариант - оказание господдержки производителям или принятие мер, стимулирующих последних к расширению производства.

Регулирование, которое сейчас предлагают, можно рассматривать только в качестве временной меры, к которой прибегают в экстренных случаях. Просто на конкурентных рынках подобные расследования обычно не дают никаких результатов, добавил он.

«У нас экономика издержек. И здесь надо анализировать те факторы, которые приводят к росту цен, и создавать условия для того, чтобы у производителя действительно были предпосылки для снижения цен, хотя бы для стабильных цен», - подчеркнул Востриков.

Он привел в качестве примера программы по импортозамещению, когда отечественного производителя поддержали на федеральном уровне, а также политику экспортной ориентации. Востриков охарактеризовал их как «экономически правильные шаги».

Эти меры помогали развивать производство в России и создавать предложение на рынке, поэтому и сейчас нужно так действовать.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что Голицынский опытный завод средств автоматизации в этом году закупил новые станки и нарастил производство птицеводческого оборудования.

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