27 ноября 2023, 16:02

Электроснабжение на юге России восстановят за 2-3 дня — Минэнерго

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Минэнерго рассчитывает за два-три дня полностью восстановить электроснабжение на юге страны. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, последствия непогоды удастся ликвидировать совместными усилиями энергетиков и региональных властей.

«Полагаем, что сегодня запитаем Дагестан, основные сети будут восстановлены, сегодня же по Краснодарскому краю, Ростовской области тоже, в целом все аварийно-восстановительные работы в основной сети будут закончены», - сказал Грабчак.

Энергетики направили дополнительные бригады для ликвидации последствий шторма на юге России. В этом также помогают другие регионы страны.

Президенту Владимиру Путину доложили о стихийных бедствиях. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.

Сильный шторм обрушился на Черноморское побережье в ночь на 27 ноября. Виной тому стал балканский циклон. В результате непогоды сотни тысяч жителей остались без света, сообщили «Известия».

Электричество Шторм Россия
27 ноября 2023, 15:29
Стала известна причина смерти старшего вице-президента Сбербанка Васева
РИА «Новости»
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Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев скоропостижно скончался на 43-м году жизни. В пресс-службе банка сообщили, что, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет и фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента», - передали в компании.

Васев был настоящим профессионалом своего дела, отзывчивым и надежным человеком, душой коллектива. Коллеги Васева выразили соболезнования его семье и близким.

Васев стал старшим вице-президентом Сбербанка и возглавил новое направление по работе с розничными клиентами в 2022 году. Свой карьерный путь в банке он начинал с должности начальника управления по работе с партнерами, писала Lenta.ru. В 2015-м его сделали генеральным директором «Домклика», а через пять лет - вице-президентом компании. Руководство отмечало, что Васев был смел в решениях и всегда открыт к новым знаниям.

Банки Сбербанк Россия
27 ноября 2023, 15:27
Говядина бывает разная. Стоит ли паниковать из-за роста цен на мясо
Freepik
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В России к новогодней ночи говядина может подорожать на 7-10%. Однако этот вид мяса бывает разным. Речь идет о подорожании не всех его категорий, а только о премиальных частях, рассказал «360» исполнительный директор Национальной ассоциации скотопромышленников Роман Костюк.

Поэтому источником массовых отрубов говядины, к которым мы привыкли, являются отбракованные коровы с молочных ферм, это категория недорогой, не самой качественной говядины, которая дорожает вслед за издержками скорее самих молочных комплексов, чем собственного производства говядины.

А вот тут для потребителя неизвестная вещь: в последний год был очень резкий провал цен на молоко, в связи с чем молочные комплексы попали в ситуацию резкого снижения своих доходов. Поэтому для того, чтобы компенсировать высокую стоимость кормов и низкую закупочную цену на молоко, они пытаются решить эту задачу с помощью продажи части своего поголовья КРС.

Мы импортируем порядка 18-22% говядины на рынок. И часть этого импорта привязана к курсу доллара и сложной логистике, что также накладывает свой эффект на ее дорожание, даже в нижней ценовой части.

Нельзя забыть, что на сегодняшний день дорожают также все издержки, связанные с производством любого вида мяса. Это и корма для откормочных площадок, и бензин, и зарплаты. Поэтому говядина движется в тренде естественного подорожания всех видов мяса.

Цены растут из-за издержек Мы хорошо употребляем мясо. Все удивляются, что в России такой уровень потребления мяса. И даже если происходит снижение употребления говядины, то на небольшом уровне. Это несущественное снижение потребления. Просто идет переориентация на более дешевые категории.

Говядина будет. Вопрос, что за говядину мы с вами покупаем? И если есть говядина, скажем, от специализировано мясного скота, который во всем мире превалирует, нежели чем молочный.

Далее - его прямая речь.

Говядина говядине рознь Говядина бывает разная. В говядине есть три разных говядины, можно так сказать. В каждом даже очень большом быке не больше 12-20% премиальной говядины, которая считается очень дорогой. И это в основном в быках специальных мясных пород. Потом у нас в любых животных от 40 до 50% фарша, неважно какой он породы, насколько откормлен. И уже оставшаяся часть в зависимости от того, как кормили, что за животное, - это различного рода отруба, части которых используются в процессе долгой кулинарной готовки.

Когда говорят про говядину, смешивают фарш со стейками. И в этом проблема. В России довольно существенный дефицит дорогих высококачественных говяжьих отрубов от специализированных пород. У нас премиальных частей производится мало. Говядиной вообще, без разделения по отрубам, мы себя обеспечиваем на 80-85%. Дальше у нас есть стабильный завозной импорт, который закрывает внутренние потребности, в первую очередь для переработчиков.

Поэтому дефицита говядины на рынке без разделения на категории нет. А есть дефицит определенных, в первую очередь, так называемых премиальных категорий говядины.

Еда Продукты
27 ноября 2023, 13:11
Российские врачи госпитализировали 18 человек из 761 эвакуированного из Газы
РИА «Новости»
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Российские врачи осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа. Госпитализировали 18 человек. В двух случаях специалисты диагностировали минно-взрывные травмы, сообщили РИА «Новости» в Минздраве.

«Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа», - уточнила пресс-служба министерства.

В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России направили ребенка в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывной травмой. Остальных поместили в стационары Подмосковья и Калужской области. Большинство из них - с ОРЗ. Представитель министерства заявил, что их состояние вне опасности.

В общей сложности российские врачи с 13 ноября осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа. Примерно половина из них - дети, в том числе 12 в возрасте до года. Медики зарегистрировали 41 случай острых патологий и 51 - обострений хронических заболеваний. В двух случаях люди получили минно-взрывные травмы - ампутация ноги и последствия осколочного ранения.

Палестинское движение ХАМАС по соглашению с Израилем начало отпускать заложников. Среди бывших пленников - россиянин с двойным гражданством.

Минздрав Медицина Конфликт Израиля и Палестины
27 ноября 2023, 12:53
«Это опасное явление». Синоптик Вильфанд — о штурмовом предупреждении в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продлили штурмовое предупреждение из-за сильного снега и ледяного дождя до 13:00. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13:00 в Москве. Это опасное явление», - подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что за минувшую ночь в столице выпало рекордное количество осадков впервые за 45 лет, - до 20 миллиметров. На ВДНХ - это 12 миллиметров, на Балчуге -15 миллиметров, а на метеостанции МГУ зафиксировали 18 миллиметров осадков.

Он добавил, что такие показатели превысили норму примерно в 3,5 раза.

При таких погодных условиях спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Также пешеходам посоветовали обходить рекламные конструкции и дорожные знаки, а при возможности оставаться дома.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Москва 2023 Погода в Москве

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