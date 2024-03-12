12 марта 2024, 10:46

Электронные сервисы правительства Белгородской области попали под атаку

РИА «Новости»
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Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области попали под атаку, злоумышленники начали распространять фейковое оповещение от якобы главы региона. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил  министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.

По его словам, несколько электронных ресурсов правительства региона попали под атаку. Неизвестные начали рассылать сообщения о якобы перекрытии дорог в регионе.

«В них якобы от имени губернатора распространяется фейковое экстренное оповещение. Доверяйте только официальным источникам информации», - отметил Четвериков.

Глава министерства транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко на странице «ВКонтакте» также добавил, что сообщения о перекрытиях дорог являются фейком.

«Движение нигде не закрывали, жители могут перемещаться по всем дорогам. Проверяйте информацию и не поддавайтесь на провокации», - подчеркнул он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ наращивают группировку неподалеку от границы с Белгородской областью.

Россия
12 марта 2024, 10:43
Спрос на курьеров в России этой зимой подскочил на треть по сравнению с прошлым годом
РИА «Новости»
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Спрос на курьеров зимой 2023–2024 годов подскочил в России на 34% к показателю аналогичного периода 2022–2023 годов. Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» опубликовал ТАСС.

Кроме того, выросла средняя зарплата курьеров, превысив 112 тысяч рублей, отметили специалисты сервиса.

По словам директора по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елены Артемьевой, спрос на курьеров растет каждый месяц на протяжении нескольких лет. Это связано с развитием e-commerce отрасли и популярностью служб доставок.

По доступности различного типа доставок Россия лидирует среди всех стран мира, подчеркнула она.

Больше всего спрос на курьеров вырос в Санкт-Петербурге (по сравнению с зимой 2022–2023 годов он увеличился на 79%), Подмосковье (на 52%), Свердловской области (36%), в Татарстане (23%) и Москве (16%).

Спрос на курьеров зимой 2023–2024 годов подскочил в России на 34% к показателю аналогичного периода 2022–2023 годов. Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» опубликовал ТАСС.

Работа
12 марта 2024, 10:34
Выдавшая ордер на арест Путина судья стала новым главой МУС
Global Look Press
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Судья из Японии Томоко Аканэ стала новым председателем Международного уголовного суда до 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

«На пленарном заседании 11 марта судьи Международного уголовного суда избрали председателем судью Томоко Аканэ. Первым вице-председателем стал Розарио Сальваторе Айтала, пост второго вице-председателя занял Рейн Алапини-Гансу», - заявили в суде.

На посту председателя МУС Аканэ сменила Петра Хофманьского, который возглавлял структуру с 2021 года.

МВД России в июле 2023 года объявило Аканэ в розыск по уголовной статье. Она являлась одной из судей МУС, которые вынесли решение о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.

Кроме того, ведомство предъявило заочные обвинения судье МУС Розарио Сальваторе Айтале и прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду. Их также объявили в розыск.

Суд
12 марта 2024, 09:49
Проблему устаревших лифтов в России решат в ближайшие годы — Моор
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В России начнут масштабную замену устаревших лифтов. Оборудование закупят у собственных производителей и в дружественных странах. Глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор рассказал ведущей «360» Аксинье Гурьяновой о правительственной программе.

Новое лифтовое оборудование получат из разных источников. Александр Моор заявил, что российские производители после введения санкций нарастили мощности и справились с задачами импортозамещения. Кроме того, по его словам, необходимое количество лифтов поставят дружественные страны, например Китай и Белоруссия.

В одной только Москве в 2024 году капитально отремонтируют 2334 дома. Рабочие заменят 2642 лифта в многоэтажках.

«Вопрос ЖКХ и обслуживания стоит на повестке. Правительством принято решение в этом и следующем году выделить беспрецедентно огромные деньги на поэтапную реконструкцию ЖКХ. Туда, конечно же, включается и лифтовое хозяйство , и трубы, и сантехника, и все, что связано с подключением домов, потому что они все безвозвратно устарели», - сказал он.

Годами сфере ЖКХ, по словам Александра Моора, не уделяли должного внимания. Он сравнил состояние лифтов с проблемой ветхого жилья - органы управления в том или ином регионе в свое время не приняли необходимых решений. Ситуация, по словам собеседника «360», начала меняться, в бюджете отвели деньги на реконструкцию. Глава Всероссийского центра строительной политики заявил, у России есть желание и ресурсы привести хозяйство в порядок.

ЖКХ Москва
12 марта 2024, 09:43
Глава совета директоров «Зенита» Илюхина стала зампредом правления «Газпрома»
РИА «Новости»
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Председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Елена Илюхина заняла пост заместителя председателя правления «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Илюхина стала начальником департамента 105 ПАО «Газпром» и займет должность заместителя председателя правления компании. Она возглавит проект развития территории «Горская» по созданию туристического хаба - морского города-курорта около Санкт-Петербурга.

С 2019 года Илюхина заняла пост председателя совета директоров «Зенита», а спустя два года вошла в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

Кроме того, заместителем председателя правления также назначили Сергея Куприянова, он работает в структуре «Газпрома» с 2003 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» внес существенный вклад в технологический суверенитет государства.

Россия Газпром

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