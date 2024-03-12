Электронные сервисы правительства Белгородской области попали под атаку

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По его словам, несколько электронных ресурсов правительства региона попали под атаку. Неизвестные начали рассылать сообщения о якобы перекрытии дорог в регионе.

«В них якобы от имени губернатора распространяется фейковое экстренное оповещение. Доверяйте только официальным источникам информации», - отметил Четвериков.

Глава министерства транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко на странице «ВКонтакте» также добавил, что сообщения о перекрытиях дорог являются фейком.

«Движение нигде не закрывали, жители могут перемещаться по всем дорогам. Проверяйте информацию и не поддавайтесь на провокации», - подчеркнул он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ наращивают группировку неподалеку от границы с Белгородской областью.