Электроника ощутимо подорожала на российских маркетплейсах

Авторы статьи объяснили это таможенной пошлиной - у товаров из-за рубежа появилась наценка. Размер пошлины варьируется в зависимости от стоимости товара. Например, за новый iPhone 15 придется доплатить 11 тысяч рублей, за MacBook Air - от 26 тысяч.

Ранее стало известно, что в преддверии ужесточения правил ввоза автомобилей из ЕАЭС в России значительно выросли продажи новых легковых машин. В первом квартале 2024 года в стране продали около 365 тысяч автомобилей - вдвое больше, чем в аналогичный период 2023-го. А с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей для физических лиц возможен только через таможню при условии уплаты всех ставок и налогов или через государства Таможенного союза - с платежами в счет утильсбора.