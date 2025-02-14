Электричество в частных домах России подорожало втрое из-за новых тарифов ЖКХ

От 35 до 50 тысяч рублей придется заплатить владельцам домов в Ямало-Ненецком автономном округе, которые топятся на электрокотлах. В Краснодарском крае некоторые жители получили платежки за электроэнергию с суммами до 30 тысяч рублей.

Причиной таких перемен стали новые дифференцированные тарифы ЖКХ, на которые перешли большинство регионов страны. С 1 января 2025 года для тех граждан, которые потребляют больше электроэнергии, стоимость киловатт-часа выше.

Больше всего от нововведений пострадали собственники жилья в тех населенных пунктах, куда еще не дошла газификация или же осуществить ее невозможно по техническим причинам. Такие территории есть и в Московской области.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России изменится порядок оплаты за отопление. Форму оплаты, при которой платеж разбивается на весь год, запретят.