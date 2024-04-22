22 апреля 2024, 07:45

«Еле виден нос из-за плуга». Лукашенко рассказал, как в детстве работал в поле

Unsplash
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Принимая участие в республиканском субботнике возле агрогородка Александрия, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о подработке в детские годы. Будучи ребенком, он пахал поле и обрабатывал картофель, сообщило БелТА.

«На среднем поле с младшим братом двоюродным обрабатывали картошку. До сих пор помню. Идешь за этим плугом, еле виден нос из-за плуга, обрабатываешь. <…> Поэтому это поле, можно сказать, полито моим потом», - сказал он.

Александр Лукашенко сообщил, что зарабатывал по три рубля в день. На эти деньги братья покупали школьную форму к новому учебному году. Зимой будущий политик ходил по снегу за сухостоем, а летом - в лес по дрова.

Субботник 2024 года прошел на его малой родине. Президент заложил яблоневый сад из 411 яблоневых деревьев, который передадут под опеку школьников.

В 2021 году Александр Лукашенко с сыном Николаем объехали лес на мотоцикле и осмотрели поля с озимыми. В конце инспекции они встретились с пенсионерками и обсудили работу железнодорожной станции.

Белоруссия Сельское хозяйство Александр Лукашенко Субботник
22 апреля 2024, 06:01
Россиянам раскрыли идеальный рецепт маринада для шашлыка
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Чтобы сделать полезный маринад для шашлыка, следует использовать натуральные продукты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

«Лучше всего использовать натуральные продукты, даже мариновать в газированной воде, можно мариновать в кислых фруктах, ягодах: клюкве, бруснике, ананасе», - рассказала она.

Эксперт отметила, что ананас содержит в себе бромелайн, он способствует расщеплению волокон мяса. Также хороший маринад получается с томатным соусом и уксусом, желательно натуральным.

«Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины», - сказала Соломатина.

Еще диетолог предложила использовать луковый маринад. На Кавказе часто маринуют мясо таким образом, это очень полезно, отметила женщина.

Ранее стало известно, что чугунный мангал считают самым долговечным , потому что он очень прочный. Оптимальная высота изделия должна быть 20-25 сантиметров.

Еда Продукты
22 апреля 2024, 04:14
Вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС в Орске
РИА «Новости»
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Проверку жалобы вдовы участника СВО о невыплате компенсации за ЧС в Орске инициировала прокуратура Оренбургской области. Видео с заявлением пострадавшей от наводнения горожанки появилось накануне в Сети.

На видео вдова участника СВО пожаловалась на бездействие властей и заявила, что после наводнения в домах нет водоснабжения, а ей не выплатили компенсацию за ЧС.

«По поручению руководителя регионального надзорного ведомства организована проверка соблюдения прав женщины, по результатам которой будет дана оценка полноты и своевременности действий уполномоченных органов», - сообщили в прокуратуре.

Власти затопленного Орска ранее заявили, что уровень воды в реке Урал в районе города упал до 509 сантиметров. От паводковых вод освободились 928 домов с приусадебными участками. Подтопленными в Орске остаются 786 домов.

Урал Наводнения Видео Женщины Реки Наводнение в Оренбургской области
22 апреля 2024, 03:43
Россиянам рассказали, что нужно для хорошей пенсии
РИА «Новости»
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В 2024 году для получения страховой пенсии нужно минимум 15 лет стажа и 28,2 балла пенсионного коэффициента. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Число пенсионных баллов зависит от начисленных взносов во время работы и длительности трудового стажа. За каждый год работы начисляют максимум 10 баллов, в 2024 годы один балл стоит 133,05 рубля, напомнил юрист.

Виноградов добавил, что в 2025 году минимальным будет 30 баллов. При необходимости пенсионные баллы можно докупить, отметил юрист. Такой услугой могут воспользоваться неработающие граждане, а также специалисты, ведущие частную практику.

В мае планируется повышение пенсии отдельным категориям граждан. Размер надбавки у каждого пенсионера разный, он зависит от срока специального стажа, заработной платы и страховых взносов.

Пенсия Пенсионеры Работа
22 апреля 2024, 03:36
Ученые дали советы, как женщине средних лет испытать оргазм
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Женщины среднего возраста могут вернуть себе удовольствие от секса, а также достичь полноценного оргазма. Об этом написало издание Daily Mail со ссылкой на исследование Университетского колледжа Лондона.

Пол мнению исследователей, с возрастом в женском организме происходят изменения, которые приводят к снижению чувствительности клитора из-за уменьшения кровотока к нервным окончаниям.

При этом ученые считают, что этот процесс можно замедлить и смягчить. Например, специалисты посоветовали использовать секс-игрушки для достижения оргазма. Также, по словам ученых, нужна регулярность: чем чаще женщина испытывает оргазм, тем легче ей его достичь.

Порнозвезда Энни Найт, которая известна как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила о намерении переспать с 365 мужчинами. В прошлом году Найт вступила в интимные отношения с 300 мужчинами. В 2024 году женщина решила побить этот рекорд и увеличить число партнеров на 20%. Уже к середине февраля звезда переспала с 70 людьми.

Отношения Женщины Ученые

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