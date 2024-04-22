«Еле виден нос из-за плуга». Лукашенко рассказал, как в детстве работал в поле

«На среднем поле с младшим братом двоюродным обрабатывали картошку. До сих пор помню. Идешь за этим плугом, еле виден нос из-за плуга, обрабатываешь. <…> Поэтому это поле, можно сказать, полито моим потом», - сказал он.

Александр Лукашенко сообщил, что зарабатывал по три рубля в день. На эти деньги братья покупали школьную форму к новому учебному году. Зимой будущий политик ходил по снегу за сухостоем, а летом - в лес по дрова.

Субботник 2024 года прошел на его малой родине. Президент заложил яблоневый сад из 411 яблоневых деревьев, который передадут под опеку школьников.

В 2021 году Александр Лукашенко с сыном Николаем объехали лес на мотоцикле и осмотрели поля с озимыми. В конце инспекции они встретились с пенсионерками и обсудили работу железнодорожной станции.