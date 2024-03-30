30 марта 2024, 23:05

Экспонаты из музея Магомаева после теракта в «Крокусе» удалось сохранить

РИА «Новости»
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В музее, который находился в фойе «Крокус Сити Холла», после теракта должны были сохраниться почти все экспонаты. Надежду на это в беседе с kp.ru выразила гендиректор Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Маргарита Косарева.

Музейных сотрудников, пояснила она, пока не пускают внутрь из-за следственных мероприятий и работы страховых компаний.

«Слишком серьезный объект, чтобы оперативно решить этот вопрос. Поэтому лично я пока не видела [экспонаты]», - сказала Косарева.

После предоставления допуска службам, которые смогут вывезти все, что было в музее, их разместят в другом месте.

«Мы все это вывезем и об этом объявим. И где это будет размещаться - тоже решим и сообщим, когда и где выставим. Пока все там», - добавила она.

Косарева заметила, что не может сказать с уверенностью о состоянии экспонатов, но надеется на их сохранность.

«Более или менее все должно быть сохранено. <…> Сама пока не видела, меня никто туда не допускает. Только фотографии видела, что уже все упаковали в пленку», - пояснила собеседница издания.

Музей Муслима Магомаева в фойе концертного зала открыли, как и сам «Крокус Сити Холл», в октябре 2009 года - в первую годовщину смерти народного артиста СССР. Экспонаты располагались на втором этаже.

После теракта появилась информация, что музей сгорел, но в «Крокус Групп» заверили, что музей сохранился, а все личные вещи композитора остались нетронутыми.

Террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» людей 22 марта. После этого они подожгли зал.

Погибли 144 человека , пострадал - 551.

Музеи Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:27
Пожилого итальянца приняли за шпиона в Пермском крае
РИА «Новости»
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Жители Пермского края вызвали полицию к железнодорожной станции из-за подозрительного иностранца, фотографировавшего поезда. За шпиона приняли пожилого итальянца, который приехал к возлюбленной, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина снимал грузовые поезда, электрички и окрестности у станции «Пермь - Сортировочная». Его поведение показалось пермякам подозрительным, и они вызвали полицию. Иностранца задержали.

В отделении выяснили, что он приехал из Италии и совсем не говорил по-русски. Мужчина объяснил через переводчика, что бывал в Пермском крае с 2019 года, потому что встретил там свою любовь.

Итальянец заявил, что фотографировал поезда для себя - его удивили длинные российские «товарняки» и «Ласточки», хотел показать составы своим родственникам. Мужчину отпустили, но попросили удалить все снимки.

В Санкт-Петербурге задержали двух иностранцев , объявленных в международный розыск за похищение человека. Их экстрадируют.

РЖД Поезда
30 марта 2024, 21:57
Оскорбившего самарского губернатора мигранта выслали из России
РИА «Новости»
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Из России депортировали мигранта, который оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подростка выслали вместе с матерью, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно», - отметил он.

Оскорбления Азарова опубликовали в Сети. Видео малолетний мигрант записал вместе с братом и заявил, что наказывать его никто не станет - просто поставят на учет. В ролике мальчики в нецензурной форме высказались о главе региона. Против детей возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru. В итоге производство прекратили, поскольку иностранцы не достигли 16-летнего возраста.

По информации РИА «Новости» , на момент публикации видео подросткам было по 12 и 14 лет. Свою вину они признали.

Дети Мигранты Госдума РФ Видео Россия
30 марта 2024, 21:54
Жители Сочи присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В Сочи прошла акция «Журавли» в память о жертвах нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в администрации города.

В акции приняли участие около 200 человек. Участники выложили площади Южного мола из зажженных свечей картину в виде улетающих в небо журавлей.

Акции памяти о жертвах «Крокуса» проходят во многих регионах России, в том числе в Московской области. Неравнодушные жители собрались на центральных площадях Балашихи, Истры и Солнечногорска. Люди несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в честь погибших, а также выкладывают из зажженных свечей фигуры улетающих журавлей.

Рядом с «Крокус Сити Холлом» начался концерт памяти жертв теракта. Погибших почтили минутой молчания. Во время выступления симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева на сцену выводили световые проекции с фотографиями погибших.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека.

Сочи Россия Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 21:21
Музыкой Прокофьева почтили память погибших в «Крокусе»
Телеканал «360»
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Памятный концерт в честь жертв теракта в «Крокус Сити Холле» открыли музыкой композитора Сергея Прокофьева. Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева выступил перед собравшимися в Красногорске.

Концерт открылся вечером 30 марта. После минуты молчания в память о погибших на сцену вышел маэстро, и оркестр исполнил отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. На здании транслировали портреты жертв теракта.

К сцене вышли выжившие при нападении террористов.

Игорь Толпыкин из Солнечногорска поблагодарил всех, кто помог спасти его сбитого машиной сына. Жительница Ногинска Наталья Скисова вспомнила подвиг охранника , который вернулся в здание и вывел гостей. Оркестр исполнил еще один отрывок из «Ромео и Джульетты», и на концерте вновь объявили минуту молчания.

Теракт произошел вечером 22 марта. На девятый день у стихийного мемориала провели акцию памяти и вновь зажгли свечи.

Концерты Музыка Теракт в «Крокусе»

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