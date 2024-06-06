Эксперты VK обсудили, как строить личный бренд через соцсети, на полях ПМЭФ

Роль имиджа в жизни лидеров мнений, топ-менеджеров и предпринимателей обсудили 5 июня. Во время дискуссии также поговорили об инструментах, при помощи которых можно развивать личный бренд в 2024 году.

В мероприятии приняли участие директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, руководитель группы оригинального контента «Дзен» Евгений Гуцал, создательница бренда Ololol Оксана Лаврентьева и инфлюенсеры Георгий Лобушкин, Карина Нигай и Валерия Чекалина. Модерировала общение главный редактор PEOPLETALK Ксения Аносова.

«Контент, который залетает в рекомендации социальных сетей и становится виральным - это, в первую очередь, личный контент. Автор паблика „ВКонтакте“ о туризме, например, разместила пост с фотографией со свадьбы. Этот личный контент, не связанный с тематикой блога, получил несколько миллионов охвата», - сказала, открывая дискуссию, Воробьева.

Она пояснила, что платформы VK выступают в роли продюсеров и партнеров при создании личного бренда. Существующие инструменты компания постоянно совершенствует, помогает блогеру проявит себя, найти собственных читателей или зрителей.

«А для того, чтобы авторы умело использовали эти инструменты, разработали целую систему обучения и поддержки: запустили Школу авторов VK и Акселератор сообществ ВКонтакте», -добавила Воробьева.

Говоря об оценке потенциала личного бренда, Евгений Гуцал назвал главным критерием успеха проведенное в контенте креатора пользовательское время. Валерия Чекалина указала на изменения привычек аудитории и показателей успеха личного бренда, с ней согласились и другие лидеры мнений.