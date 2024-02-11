11 февраля 2024, 05:13

Эксперты рассказали, откуда приходит лишний вес и как правильно сесть на диету

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Люди набирают лишние килограммы из-за малоактивного образа жизни и неправильного питания. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Главную причину развития и прогрессирования избыточного веса и ожирения ученые видят в нарушении энергетического баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями», - заявила эндокринолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Шереметьева.

По мнению многих исследователей, сидячая работа, поездки на автомобилях и пассивный отдых сильно повлияли на распространение ожирения у людей в последние 30 лет.

Избыточный вес имеет не только неприятный эстетический эффект, но и способствует появлению ряда патологий - это сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательной и дыхательной систем, нарушения репродуктивной функции и даже рак.

Желающие похудеть часто прибегают к диетам, однако не всегда ограничения могут привести к желаемому результату. Как отметил детский эндокринолог Павел Окороков, изменения в рационе следует вводить поэтапно.

«Не нужно сразу отказываться от всех вредных продуктов. Последовательно убирают из рациона сначала одни, потом другие виды пищи», - посоветовал врач.

Также он призвал не садиться на низкокалорийные диеты. Они часто оборачиваются срывами, после которых человек снова набирает вес.

Ранее диетолог Нурия Дианова рекомендовала отказаться от молочных продуктов в разгрузочные дни. Единственные допустимые блюда с добавлением молока - это сырники и запеканки.

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11 февраля 2024, 00:42
Петербурженка вместе с бананами купила переносчика холеры
Freepik
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Жительница Санкт-Петербурга приобрела в магазине бананы, а дома обнаружила насекомое, которе она опознала как муху-горбатку. Петербурженка сообщила о находке в магазин и написала жалобу в Роспотребнадзор. Информацией с «Фонтанкой» поделилась ее подруга Светлана.

Она рассказала изданию, что ее подруга купила бананы в сетевом магазине в Мурине. Дома она увидела в пакете с фруктами насекомое средних размеров. Женщина предположила, что это муха-горбатка, которая является переносчиком холеры.

В начале февраля в Россию запретили ввозить бананы из Эквадора именно из-за заражения плодов мухой-горбаткой, которая является опасным карантинным насекомым. Власти Эквадора попросили устранить нарушения.

Еда Санкт-Петербург Роспотребнадзор Россия Магазины Эквадор
10 февраля 2024, 20:25
Кашлял кровью, сердце колотило. Футболист «Амкала» Куриленко умер в 31 год
Pxhere
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Игрок московского любительского футбольного клуба «Амкал» Никита Куриленко скончался на 32-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщили в его Telegram-канале.

«Сегодня утром Никиты не стало», - написали в Сети.

В марте 2023 года у спортсмена диагностировали лейкоз, сообщал RT. Автор поста уточнил, что мужчина был сильным, не терял надежды и присутствия духа, не опускал рук, не сдавался.

«Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», - обратился автор публикации к подписчикам.

В последнем посте в Telegram-канале Куриленко писал, что у него обнаружили пневмонию. Мужчину одолевали кашель и температура, врач прописал антибиотики.

«А сегодня я покашлял с кровью. <…> Сердце колотит, воздуха не хватает», - рассказывал он накануне гибели.

Никита признался, что состояние очень тяжелое. Но он был настроен оптимистично, заявив, что будет «и с этим справляться».

Куриленко с 2018 года выступал за «Амкал» - один из самых популярных клубов Медийной футбольной лиги. Никита играл на позиции полузащитника.

Спортсмены Врачи Футбол
10 февраля 2024, 20:08
Москва, москвичи и драконы. Как столица отметила китайский Новый год
Телеканал «360»
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В России широко отмечают китайский Новый год. В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Как отмечают яркий праздник — в материале «360».

В центре города установили светящиеся арки и развесили сотни китайских фонариков. Символ года - Дракон - разгуливает по улице на радость гостям фестиваля. Отпраздновать китайский Новый год пришли и дети, и взрослые.

Яркие выступления музыкантов в национальных костюмах, танцы, спектакли, экскурсии, мастер- классы, кулинарные шоу, места для фотосессий с китайской атрибутикой - все это подготовили для посетителей. Культурную программу устроили сразу в нескольких локациях: в Камергерском переулке, на Тверской площади и Новом Арбате, а символические украшения развесили почти по всему городу.

Как сообщала пресс-служба правительства Москвы, это первое масштабное празднование китайского Нового года в столице станет историческим мероприятием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и КНР.

«Для украшения шале на Новом Арбате использовали традиционные фонарики и декоративные элементы. <…> Купол флагманского туристско-информационного центра в парке „Зарядье“ и медиафасад Останкинской башни украсила анимация с китайским драконом», - передали в пресс-службе.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Китайский Новый год - один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступил 10 февраля.

Праздники Дети Видео Россия Фестивали Новый год Москва
10 февраля 2024, 19:50
Стойкость перед лицом испытаний. Чат GPT рассказал, в чем сила русского народа
Телеканал «360»
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Чат GPT может вести диалог в режиме реального времени и отвечать на самые разные вопросы. Корреспондент «360» Елена Кононова пообщалась с ботом, который давал ответы иногда в шуточной форме, а иногда — включая режим фантазии.

Он также объяснил, где купить дешевые яйца, почему российские танки грязи не боятся и какую роль сыграл бы президент Украины Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите». Также были вопросы: где купить «извинительную водолазку» и какой будет пандемия Х.

Главный герой интервью поприветствовал собеседницу и попросил называть его Алексом. Первый вопрос, на который ответил бот: сколько просмотров соберет интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Учитывая то, что анонс интервью за 15 часов собрал 66 миллионов, можно предположить, что само интервью может собрать сотни миллионов просмотров в течение первых нескольких недель после публикации», - ответил GPT.

Бот также предположил, что сказал бы президент США Джо Байден после просмотра записи беседы Путина и Такера.

«Представим себе сцену: после просмотра интервью с Владимиром Путиным Джо Байден обращается к своим советникам с улыбкой и говорит: „Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп“», - сказала нейросеть.

Корреспондент «360» спросила у GPT, в чем, по его мнению, заключается сила русского народа.

Искусственный интеллект Интервью Нейросети Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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