28 ноября 2023, 04:14

Эксперт заявил о масштабной атаке мошенников в «Черную пятницу»

Freepik
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Мошенники использовали сеть, состоящую из 1700 сайтов для фишинговых атак во время «Черной пятницы». Об этом сообщил специалист по кибербезопасности группы компаний «Солар» Александр Вураско в беседе с РИА «Новости».

«В этом году „Черная пятница“ послужила активатором фишинговой схемы „Хамелеон 2.0“, в рамках которой в преддверии дня скидок в мессенджерах стали активно рассылаться сообщения о подарках от крупных маркетплейсов и известных брендов», - сказал он.

Эксперты «Солар» нашли сеть, которая включала в себя 1700 подобных сайтов. Специфика такой схемы состоит в том, что пользователь попадает на вредоносный источник не сразу. Чтобы переадресовать его на нужный ресурс, мошенники используют десятки переходов. В итоге цепочка электронных перемещений меняется и становится трудно обнаружить вредящие сайты. Это дает злоумышленникам устойчивость и стабильность.

Специалист призвал быть осторожными во время массовых распродаж. Именно в это время активизируются мошенники. По его словам, пик фишинговых атак происходит с середины ноября до новогодних праздников.

Ранее специалисты Роскачества назвали массовые рассылки главной уловкой мошенников. Они рассказали, что злоумышленники создают сайты, похожие на известные маркетплейсы и рассылают фишинговые ссылки по СМС и электронной почте.

Мошенничество Технологии
28 ноября 2023, 04:12
Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов
Freepik
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Последние несколько месяцев на рынке происходят скачки цен на товары и услуги. Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Ura.ru допустил, что после бензина и курицы подорожает гречка и масло.

«Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю. По данным на 20 ноября она была 0,2%. Причем этот показатель упал после 0,3% и 0,28% в неделю. В году 52 недели, если инфляция будет расти по 0,3%, получим 16-17% годовых, если по 0,2%, то выйдет 11% годовых, что значительно выше 4%, к которым стремится Центробанк», - посчитал экономист.

Эта тенденция приводит к неопределенности в экономике. Предприниматели не могут построить бизнес-план, покупатели не могут распределить ресурсы. Никто не знает, что будет с ценами на такси, метро, услугами здравоохранения, пояснил Остапкович.

Россиян предупредили о резком повышении цен на говядину. К новому году мясо может подорожать на 7-10%.

Еда Питание Продукты Инфляция
27 ноября 2023, 23:01
Понасенков во второй раз не смог оспорить статус иноагента
РИА «Новости»
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Московский Гагаринский суд отказал историку, блогеру и публицисту Евгению Понасенкову* в пересмотре акта проверки Минюста, из-за которого он попал в список иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Исковые требования оставить без удовлетворения», - заявила судья Евгения Гуляева.

Публицист уже во второй раз пытается оспорить этот статус. Министерство признало его иноагентом 1 апреля 2022 года. Историк обратился в Замоскворецкий суд, но получил отказ.

Исходя из документов, Понасенков* попал в список, потому что «распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Также мужчина получал денежные средства от издательства АСТ, которому выплачивало деньги другое государство.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в России ужесточат штрафы за отсутствие маркировки об иноагенте. Нарушители будут платить 300-500 тысяч рублей.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Суд Иноагенты
27 ноября 2023, 20:24
Заявление о банкротстве СПБ Биржи не приняли в суде
pxhere.com
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Московский Арбитражный суд возвратил заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом «Известиям» сообщили в инстанции.

«Через канцелярию суда поступило заявление ПАО „СПБ Биржа“ о признании несостоятельным (банкротом). Определением от 27 ноября 2023 заявление возвращено», - заявили в суде.

Представители СПБ Биржи уточнили, что причиной отказа в регистрации заявления стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Пресс-служба торговой площадки добавила, что в ближайшее время СПБ Биржа намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те начали расследование дела о неправомерной подаче заявления о банкротстве злоумышленниками.

Банк России проанализирует случившееся с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Ранее стало известно, что акции СПБ Биржи упали на 34,89% из-за иска о банкротстве. Позже снижение замедлилось до 6,12%. Также сообщалось, что дело торговой площадки появилось в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Суд Россия Деньги
27 ноября 2023, 18:33
Москвичам расскажут о работе в медиа на ВДНХ
Сайт мэра и правительства Москвы
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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград», расположенный на территории ВДНХ, в сотрудничестве с «Газпром-Медиа Холдинг» 29 ноября проведет очный курс под названием «Медиатрансформация». Об этом рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Специалисты из медиасферы поделятся важными практическими знаниями, способствующими продвижению по карьерной лестнице в данной области, и обучат эффективному представлению информации для аудитории через личный опыт.

«Спикеры расскажут, как проходит съемочный процесс и из каких этапов он состоит, а также поделятся опытом создания успешных продуктов», - рассказала глава столичного департамента.

Интенсив станет первым мероприятием такого рода для широкой аудитории, в том числе для школьников и студентов профильных вузов. Его проведут Георгий Рюмин, продюсер ряда успешных фильмов и онлайн-проектов, и Марина Катая, возглавляющая департамент производства онлайн-кинотеатра и занимающая пост заместителя генерального продюсера на одном из федеральных каналов.

Мероприятие состоится в павильоне «Арт. Техноград», находящемся по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 318. Записаться можно на официальной странице проекта.

Ранее новая образовательная смена проекта «ШАГ» для развития талантливых детей стартовала в Королеве.

Москва 2022 Работа Школьники Студенты ВДНХ

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