Эксперт заявил о масштабной атаке мошенников в «Черную пятницу»

«В этом году „Черная пятница“ послужила активатором фишинговой схемы „Хамелеон 2.0“, в рамках которой в преддверии дня скидок в мессенджерах стали активно рассылаться сообщения о подарках от крупных маркетплейсов и известных брендов», - сказал он.

Эксперты «Солар» нашли сеть, которая включала в себя 1700 подобных сайтов. Специфика такой схемы состоит в том, что пользователь попадает на вредоносный источник не сразу. Чтобы переадресовать его на нужный ресурс, мошенники используют десятки переходов. В итоге цепочка электронных перемещений меняется и становится трудно обнаружить вредящие сайты. Это дает злоумышленникам устойчивость и стабильность.

Специалист призвал быть осторожными во время массовых распродаж. Именно в это время активизируются мошенники. По его словам, пик фишинговых атак происходит с середины ноября до новогодних праздников.

Ранее специалисты Роскачества назвали массовые рассылки главной уловкой мошенников. Они рассказали, что злоумышленники создают сайты, похожие на известные маркетплейсы и рассылают фишинговые ссылки по СМС и электронной почте.