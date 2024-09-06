06 сентября 2024, 05:47

Эксперт оценил предложение по созданию детских сим-карт в России

Freepik
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Информационная безопасность и обучение детей работе с данными являются очень важными задачами воспитания. Об этом заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с RuNews24.ru.

Так он прокомментировал предложение первого зампреда комитета ГД по защите семьи Татьяны Буцкой создать сим-карты для детей. На таких модулях разрешили бы бесплатно посещать сайты с обучающими программами и ограничили бы доступ ко «взрослым» играм.

По словам Пегова, некоторые медиасервисы уже сформировали специальные тарифы для несовершеннолетних пользователей. В них включен показ только детского и безопасного контента.

Пегов отметил, что в обязанность оператора входит предоставление пользователю доступа в социально значимые интернет-пространства, даже если у клиента нет денег на счету. Специалист предложил построить принцип детских тарифов по похожему принципу. Они будут пускать только на те сайты, которые есть в списке утвержденных.

При этом, по мнению Пегова, эффективнее повысить компьютерную грамотность и ответственность родителей. Тогда бы не потребовались детские тарифы.

Ранее директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук рассказал, что мошенники начали привлекать детей в качестве посредников при проворачивании афер. По его данным, аферисты создали сети «дропперов» из несовершеннолетних, которые откликнулись на объявления о подработке.

Дети Россия Технологии
05 сентября 2024, 13:43
«Одноклассники» начали скрывать сообщения от незнакомых пользователей
РИА «Новости»
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Разработчики соцсети «Одноклассники» создали специальный раздел для сообщений от незнакомцев. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В соцсети появилась специальная настройка, которая устанавливает ограничение на добавление пользователя в группу или чаты. Благодаря этим обновлениям на сайте минимизируются навязчивое общения и спам.

В пресс-службе объяснили, что в раздел «Запросы» будут попадать все сообщения от посторонних, даже в том случае, если с ними есть общие знакомые.

Ранее аналитики социальной сети «Одноклассники» и сервиса «СберПодбор» выяснили, что почти половина работодателей считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме. Примерно 40% компаний обращают внимание на увлечения потенциальных работников, сообщил RT.

Соцсети Россия
05 сентября 2024, 13:06
«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов
РИА «Новости»
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В России все больше детей надевают маски или костюмы животных и имитируют их повадки: бегают на четвереньках, прыгают, а иногда набрасываются на прохожих. Безобидное хобби и игра стали проблемой, заявил в беседе с 360.ru политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, движение квадроберов следовало бы признать экстремистским.

«Ничего милого и безобидного в нем нет. Это такая новая лайтовая и искусственно замаскированная под детскую шалость форма экстремизма и деструктивной идеологии, которая внедрена внешними силами, прежде всего западными», - заявил эксперт.

Моральное разложение общества В основе движения, по мнению эксперта, лежат идеологические постулаты, по которым дети теряют человеческий облик. Подражание животным приводит к утрате моральных качеств и разложению общества.

«Мы понимаем, если человек скачет на четырех лапах, а не на двух ногах, и вместо того, чтобы разговаривать, лает или мяукает - он в принципе не должен и не обязан с точки зрения своего внутреннего состояния руководствоваться какими-то моральными человеческими принципами и качествами. Ему этого не надо. Он животное, а не человек», - подчеркнул Ярошенко.

В конечном счете, добавил политолог, это еще и замаскированная игра с гендерами. Ровно то же самое, что происходит на Западе, когда мальчик может идентифицировать себя девочкой и наоборот. Это сообщество, несмотря на сетевую структуру, а значит существуют и те силы, которые им управляют.

Детские группы смерти Политолог напомнил о группах «Синего кита», которые изначально только рассматривали как детскую шутку, шалость и игру.

«А потом все это закончилось десятками миллионов смертей детей. Вот здесь, может быть, тоже самое», - пояснил он.

Политолог предположил, что сначала дети будут скакать на четырех лапах и мяукать, а затем им скажут перебегать дорогу в неположенных местах, как это часто делают животные. Последствия могут оказаться самыми печальными.

Ранее певица Mia Boyka публично «оскорбила» девочку из Надыма , пришедшую к ней на концерт в маске кошки. Артистка вызвала школьницу на сцену, поинтересовалась, квадробер ли она, а затем отметила, что девочка очень красивая сама по себе и ей незачем быть кошкой.

*ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная в России.

Дети Россия Интервью Животные Запад Экстремизм
05 сентября 2024, 10:15
Человеческий фактор назвали причиной масштабной аварии на сетях в Приморье
pxhere.com
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Энергетическая авария в Приморье, произошедшая в августе, связана с человеческим фактором, но специальная комиссия установит точные причины отключения света в регионе. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, его слова привело РИА «Новости».

«Я уже понимаю, почему это произошло - человеческий фактор. Однако мы проводим серьезный анализ, работает целая комиссия», - сказал он.

Также в ходе выступления на полях Восточного экономического форума Цивилев заявил, что случай ограничения подачи электроэнергии в Приморье «публично» разберут на всей территории России.

По его словам, федеральные органы также проанализируют причины произошедшего.

В августе в Приморье произошло массовое отключение света во всех крупных городах региона в близлежащих селах. Власти назвали причиной ЧП замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Электричество Приморье ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 10:09
«Запущенный насморк» стал причиной увольнения кандидата в космонавты Бабкина
РИА «Новости»
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Кандидата в космонавты Андрея Бабкина, который последние 14 лет готовился к полету в составе разных экипажей, попросили уволиться с летной должности. Об этом «Газете.ru» сообщил источник из ракетно-космической отрасли.

Бабкину предложили занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Это означает истечение его «срока годности» в качестве астронавта. Последний шанс полететь в космос Бабкин упустил из-за съемок фильма «Вызов».

Формально причиной «списания» стал двусторонний полисинусит - запущенный насморк. Чтобы решить эту проблему, Бабкин сделал операцию. Его годность к полетам удалось восстановить, но это не помогло, и мужчине предложили уволиться.

Астронавт Барри Уилмор ранее сообщил о странных звуках с корабля Boeing Starliner , который застрял на Международной космической станции. Подобное можно услышать при нагревании металла , объяснил инженер Александр Железняков.

Космонавты Космос

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