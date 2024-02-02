Эксперт назвал два недопустимых слова при общении с телефонными мошенниками

Собеседник издания подчеркнул, что при получении подозрительного звонка лучше всего сразу оборвать разговор.

Опасность может нести даже обычное слово «да», которое многие используют вместо «алло», пояснил Шуленин. Все дело в том, что мошенники могут использовать его в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы.

«Поэтому ответы „да“ и „нет“ желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть „слушаю вас“, „не имею возможности“, „отрицаю“», - посоветовал специалист.

Отдельно Шуленин отметил, что от попыток разыграть мошенников лучше воздержаться, потому что все, что скажет человек, могут использовать против него.

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации», - напомнил он.