02 февраля 2024, 10:45

Эксперт назвал два недопустимых слова при общении с телефонными мошенниками

РИА «Новости»
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В телефонном разговоре с мошенниками есть очень простые слова, которые тем не менее использовать не стоит. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Собеседник издания подчеркнул, что при получении подозрительного звонка лучше всего сразу оборвать разговор.

Опасность может нести даже обычное слово «да», которое многие используют вместо «алло», пояснил Шуленин. Все дело в том, что мошенники могут использовать его в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы.

«Поэтому ответы „да“ и „нет“ желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть „слушаю вас“, „не имею возможности“, „отрицаю“», - посоветовал специалист.

Отдельно Шуленин отметил, что от попыток разыграть мошенников лучше воздержаться, потому что все, что скажет человек, могут использовать против него.

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации», - напомнил он.

Мошенничество
02 февраля 2024, 09:46
Отдельные лицензии для охраны школ предложили ввести в России
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести отдельную лицензию для организаций, которые занимаются охраной образовательных учреждений. С такой инициативой он обратился к главе Росгвардии Виктору Золотову.

В обращении Колунов отметил, что сейчас по закону «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» для занятий частной охранной деятельностью требуется лицензирование.

Вместе с тем одним из основных факторов, которые способствуют совершению преступлений с тяжелыми и трагическими последствиями , остается некомпетентность ответственных лиц.

При этом, как подчеркнул Колунов, охрана объектов, на которых постоянно находятся дети и подростки, требует отдельного внимания и повышенных требований.

По мнению депутата, для предоставления услуг по охране образовательных организаций нужно сделать обязательными получение отдельной лицензии и выполнение лицензионных требований Он также попросил предоставить позицию Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по этому вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив.

«Полагаю, что указанные изменения сократят число недобросовестных охранных организаций и позволят избежать значительной части преступлений в данной сфере», - заключил Колунов.

Дети Школы
02 февраля 2024, 09:42
Ветеран СВО отыскал женщину, которая своим письмом спасла ему жизнь
РИА «Новости»
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Военнослужащий-доброволец Анатолий Кирьянов, будучи на передовой, получил письмо поддержки от жительницы Забайкалья. Он решил поблагодарить автора и разыскал ее через интернет. Женщина заявила RT, что обращалась к бойцам как к собственным сыновьям.

Военнослужащий-доброволец Анатолий Кирьянов, будучи на передовой, получил письмо поддержки от жительницы Забайкалья. Он решил поблагодарить автора и разыскал ее через интернет. Женщина заявила RT , что обращалась к бойцам как к собственным сыновьям.

Жительница города Шилка Марина Анатольевна написала военным в октябре 2022 года. Она пришла в пункт сбора гумпомощи и увидела ящик с детскими письмами , но решила написать сама. Сначала составила черновой вариант, два дня переписывала. Затем отправила окончательный.

«Я обращалась не просто к бойцу - это как будто мой сын был. Я видела этот окоп, что он сидит в нем, что ему холодно, что ему страшно… Мне хотелось его укрыть собой, сказать: „Ты не бойся. Мы все с тобой“», - сказала она.

Солдат получил послание в декабре. В окопы вместе с гуманитарной помощью из Забайкалья принесли письма. Анатолий Кирьянов заявил, что послание поддержало его в трудную минуту - Марина Анатольевна вписала две молитвы, в том числе ту, которой учила его мать.

«Это письмо пришло в такой момент, когда было очень тяжело морально. <…> Не знаю, возможно, благодаря этому письму я и вернулся назад живым и здоровым», - сказал он.

Военнослужащий приехал домой, получил статус ветерана боевых действий и захотел разыскать автора письма. Он опубликовал пост в соцсетях и недавно поговорил с женщиной.

Участник спецоперации из Солнечногорска разыскал школьницу, письмо которой получил в зоне СВО. Боец носил его с собой, как талисман, а во время отпуска поблагодарил девочку.

Военные Армия
02 февраля 2024, 06:04
Импортные яйца не попали на прилавки магазинов в России
РИА «Новости»
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Импортные яйца не попали в торговые сети в России, их, вероятно, направили на переработку. Об этом «Известиям» рассказали в Руспродсоюзе и подтвердили в ритейле.

Иностранные куриные яйца часто используют на производстве, в частности, в интересах кондитерской промышленности.

«Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине», - рассказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Он также отметил, что стабилизация цен на рынке произошла благодаря заключению долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.

Руспродсоюз уже зафиксировал снижение цен, но не стоит ожидать возвращения к прошлогодним показателям.

«Общественная потребительская инициатива» исследовала ритейл и выяснила, что торговые сети не желают связываться с импортной продукцией из-за западных санкций, которые могут усложнить логистику товара. В качестве примера привели Турцию, блокирующую счета российского бизнеса. Назвать ее надежным поставщиков яиц точно нельзя.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, что семейные бюджеты чаще всего страдают от продуктовой инфляци и, отметив, что в 2023 году инфляция в РФ составляла примерно 7,4%, а яйца подорожали более чем на 80%.

Торговля Россия Магазины Продукты
02 февраля 2024, 02:06
Метель, свадьбы и птицы. Православные отметят Ефимов день 2 января
РИА «Новости»
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Русская православная церковь 2 февраля почитает преподобного Евфимия Великого. Ефимов день еще называют Ефим Метельный, так как на него часто случаются обильные снегопады. О традициях праздника рассказали «Известия».

Святой Ефим был монахом и подвижником. На 30-м году жизни он ушел в Палестину и поселился в пещере, после чего создал на этом месте монастырь. По приданиям, во время Божественной литургии к нему сходил небесный огонь. Преподобный исцелял больных, кормил страждущих и предвидел будущее. К его обители тянулись паломники и странники, многих из них он обратил в христианство.

И сегодня православные в Ефимов день молятся об исцелении, укреплении веры и помощи в нужде. Некоторые отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших родственников.

На Руси в Ефимов день часто играли свадьбы. Считалось, что семьи, созданные в этот праздник, будут крепкими и счастливыми. К тому же вскоре после Ефимова дня начинался Великий пост, в течение которого венчаться было нельзя.

Ефимов день в народе также считали праздником птиц. Примерно в этот период после долгой зимы можно было услышат кукушку.

В Ефимов день не разрешается заниматься тяжелым трудом, ругаться и сквернословить, совершать дурные поступки. Не советуют брать в руки острые предметы. Также нельзя поднимать с земли деньги - считается, что это приведет к нищете.

Согласно народным приметам, погода в Ефимов день обычно неласковая: с сильным ветром, снегопадами и вьюгой. А еще по ней можно предсказывать, как скоро ждать весну. Если в Ефимов на улице метель, значит непогода будет и весной. Солнечный праздник обещает раннюю весну, а пасмурный - морозную.

Ранее «360» рассказал, как 25 января объединило два совершенно разных праздника : День студента и День святой великомученицы Татьяны.

Праздники РПЦ Православие Свадьбы Птицы Погода Снегопад

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