Экскурсию для незрячих и слабовидящих провели в московском метро

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Участников мероприятия провели по специальным маршрутам и познакомили с наиболее известными станциями - «Площадь Революции», «Маяковская», «Белорусская», «Новослободская» и «Комсомольская».

Специально для слабовидящих гиды метрополитена адаптировали рассказ, учитывая их особенности. Группу сопровождали сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что общественный транспорт столицы делают удобным и комфортных для всех специально по поручению Сергея Собянина.

«Сейчас подготовили экскурсионную программу для незрячих и слабовидящих людей. Считаем, что абсолютно каждый человек должен иметь возможность узнавать новое о метрополитене с проектом „Экскурсии в метро“», - подчеркнул Ликсутов.

Городской проект «Экскурсии в метро» перезапустили в мае прошлого года. Благодаря ему жители и гости столицы могут прийти на множество экскурсий по Московскому метрополитену.

Ранее стало известно, что день с собаками-проводниками пройдет в Москве 15 октября.