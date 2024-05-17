17 мая 2024, 20:10

Экс-журналиста «Дождя» Бакалейко объявили в розыск в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывшего журналиста телеканала «Дождь»* Богдана Бакалейко** объявили в розыск в России. Сообщение об этом появилось в базе розыска МВД.

«Богдан Владимирович Бакалейко**, 16 мая 1991 года [рождения]», - говорится в карточке.

Известно, что журналиста-иноагента разыскивают по уголовной статье, но по какой конкретно - в базе не указано. Бакалейко** признали иноагентом в марте 2023 года.

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любого уровня. Им также запрещено быть наблюдателями и спонсорами кандидатов.

* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Россия Иноагенты
17 мая 2024, 13:10
Исторический минимум безработицы зафиксировали в России
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
В России установлен фактически исторически минимальный уровень безработицы. Ее почти нет в стране, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

По его словам, хороших показателей удалось достичь благодаря целому ряду обстоятельств. В частности, экономической политике, проводимой руководством страны.

«У нас исторически минимальный уровень безработицы… Ее почти нет», - подчеркнул глаза государства.

По данным Росстата, в марте безработица в стране упала до исторического минимума. Она составила всего 2,7%, что составляет два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В феврале показатель был на уровне 2,8%. Путин заявлял, что в ближайшее время безработица россиянам не грозит.

Кремль Россия Владимир Путин
17 мая 2024, 13:07
Российские производители представят продукцию на выставке в Китае
Читайте нас в: Google Новости
Российский экспортный центр при поддержке правительств России и провинции Хэйлунцзян с 17 по 21 мая 2024 года проводит в Китае фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Более 90 компаний из 37 регионов страны представят на ЭКСПО свою продукцию, а также найдут новых деловых партнеров для дальнейшего сотрудничества.

По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, так как конкуренция на китайском рынке очень высока, российским компаниям, особенно небольшим, очень трудно в одиночку занять свою нишу, поэтому Российский экспортный центр оказывает всестороннюю поддержку отечественным производителям по продвижению продукции в Китай.

«Наша цель - обеспечить и рост объемов поставок, и массовое присутствие российских компаний на китайском рынке», - рассказала Никишина.

На прилавках ярмарки «Сделано в России» гости смогут попробовать продукты от 22 российских производителей - всего более 130 позиций. Это и кондитерские изделия, и свежая рыба, мясо и молочные продукты и многое другое - все высочайшего качества.

Официальным партнером фестиваля-ярмарки выступает ведущий производитель игристых и тихих вин России «Абрау-Дюрсо». В ЭКСПО работает кафе, где все желающие смогут выпить чашку чая от компании «Май фудс», отведать блинчики из муки компании «Паритет Агро», пирожки от «Аби продакт», а также мороженое BRandICE.

Более 70 российских компаний смогут наладить деловые связи с китайскими импортерами - РЭЦ отдельно организует переговоры с заинтересованными партнерами, в том числе в онлайн-формате.

Участники бизнес-миссии представят широкий выбор товаров: от игрушек ручной работы из Архангельска, бижутерии из резной кости и косметики до московских ИТ-решений, тульской продукции для благоустройства городов и смазочных материалов от красноярского производителя.

Оказаться в интерактивной ледяной галерее смогут гости, заглянувшие внутрь грузового рефрижераторного контейнера, стены которого украшают шедевры Третьяковской галереи в интерпретации нейросети - стенд, расположенный в основном павильоне выставки, организовали РЭЦ и FESCO «Сделано в России». Его концепция воплощает идею надежного и инновационного рефконтейнерного сервиса. Каждый элемент стенда символизирует устойчивость, качество и передовые технологии, гарантирующие успешную доставку и реализацию товаров в Китае.

Завершится фестиваль концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра 18 мая в Харбинской филармонии, на котором выступит китайский пианист Лю Шикунь.

Ярмарка также будет работать и на центральной пешеходной улице Харбина - Чжунъяндацзе, где местные жители могут попробовать и сразу же приобрести продукты от российских производителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Россия Китай Продукты Ярмарки
17 мая 2024, 11:24
Активистку Залину Маршенкулову заочно арестовали в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд в Москве заочно арестовал активистку и феминистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уголовное дело в отношении Маршенкуловой возбудили после того, как она прокомментировала смерть военкора Владлена Татарского в своем Telegram-канале. Перовский районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента ее фактического задержания», - пояснили в пресс-службе.

Ранее МВД объявило Маршенкулову в федеральный розыск. В ее квартире в Москве провели обыск. Сосед рассказал журналистам, что последний раз видел активистку в прошлом году.

Уголовное дело Суд Терроризм Россия Москва
17 мая 2024, 06:01
Стала известна цена российского электромобиля «Атом»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Цена российского электромобиля «Атом» будет в диапазоне от 2,5 до 3,5 миллиона рублей в соответствии с конъюнктурой рынка. Об этом заявил генеральный директор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль, Игорь Поваразднюк в беседе с РИА «Новости».

«Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 миллиона до 3,5 миллиона рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», - сказал он.

Поваразднюк отметил, что цены на машину для оформивших предзаказ клиентов тоже будут зависеть от ситуации на рынке. Однако такие покупатели смогут приобрести электрокар быстрее.

Электромобиль будет способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд, запас хода - до 500 километров. Длина машины составит почти 4 метра, ширина - 1,8 метра, а высота - 1,6 метра.

Ранее стало известно, что американские производители электромобилей столкнулись с падением уровня продаж. При этом в Китае случилась обратная ситуация, в стране стабилизировали выпуск простых и недорогих машин.

Рубль Машины Электромобили

Новости по теме