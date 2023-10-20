Экс-замминистра иностранных дел Георгия Кунадзе признали иноагентом в России
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов дипломата, бывшего замминистра иностранных дел РФ, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Дипломат распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России, а также ложные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.
«Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами», - сказано в сообщении.
В реестр иностранных агентов также включили политолога Михаила Савву.
Ранее Минюст расширил реестр иноагентов 12 новыми именами. В список внесли бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева* и журналиста Айдера Муждабаева*.
*Физические лица, выполняющее функции иностранного агента в России.