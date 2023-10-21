Экс-замглавы МИД Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии — СМИ
Дипломат, бывший заместитель главы МИД РФ, главный научный работник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе*, ранее выступал за передачу Курильских островов Японии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Во времена „козыревщины“ (по имени бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева - прим. ред.) Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии», - сказано в материале.
Ранее Кунадзе* внесли в реестр иноагентов. Как заявили в Минюсте, дипломат распространял ложные сведения для формирования негативного образа России, распускал ложные данные о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Помимо этого он регулярно участвовал в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставляли зарубежные структуры.
*Физические лица, выполняющее функции иностранного агента в России.