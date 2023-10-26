Экс-редактора Первого канала Овсянникову лишили родительских прав на дочь

Супруги развелись еще до уголовного преследования. У Игоря и Марины Овсянниковой двое детей. Сын, которому исполнилось 18 лет, остался с отцом, а 12-летняя дочь уехала вместе с матерью в Европу. В октябре 2022 года суд ограничил журналистку в родительских правах и постановил, что девочка должна жить с отцом.

Спустя почти год мужчина подал новый иск. Суд пошел ему навстречу и лишил Марину Овсянникову родительских прав. Игорь Овсянников решил добиться возвращения ребенка.

Будучи редактором Первого канала Марина Овсянникова вышла в эфир с плакатом, дискредитировавшим действия Вооруженных сил России. Басманный суд Москвы приговорил ее к 8,5 года колонии общего режима заочно, так как журналистка сбежала из-под домашнего ареста. Осенью 2023 года ее госпитализировали в Париже, а прокуратура начала расследование по подозрению в отравлении , которое не подтвердилось.