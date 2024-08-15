Экс-продюсера обязали выплатить группе «Вирус!» 500 тысяч рублей

Американского предпринимателя Илона Маска и британскую писательницу Джоан Роулинг может грозить штраф в размере почти 300 тысяч долларов или до пяти лет тюрьмы за шутки и критику в адрес алжирской боксерши Иман Хелиф в интернете. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Это произойдет, если расследование иска Хелиф о травле в соцсетях дойдет до суда и она выиграет дело.

Защитник спортсменки Набиль Буди утверждает, что она стала жертвой усугубленного киберпреследования. Издание отметило, что если кому-то предъявят обвинение, то этому человеку грозит до пяти лет тюремного заключения.

«Адвокат называет эти атаки женоненавистническими, расистскими и сексистскими», - говорится в публикации.

В самой жалобе упоминается, что в соцсети X Хелиф подверглась онлайн-обструкции со стороны влиятельных лиц, но их имена не назвали. При этом известно, что боксершу в интернете троллили, в частности, писательница Джоан Роулинг и американский миллиардер Илон Маск.

По словам адвоката, Хелиф решила начать новый бой, но уже за свою честь и достоинство. Международный олимпийский комитет поддержал алжирскую боксершу, осудив ее критиков.

Ранее алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест и ставшая одной из самых скандальных персон на Олимпиаде-2024, обратилась с жалобой в прокуратуру Парижа из-за кибербуллинга.