Экс-председатель Счетной палаты России Хачим Кармоков умер в Москве

«К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович», - сообщил он перед началом заседания правительства КБР.

Коков уточнил, что Кармоков умер в московской больнице. Глава региона поручил создать специальную комиссию, чтобы она занялась организацией его похорон и решила вопрос с транспортировкой тела в Кабардино-Балкарию.

Кармоков руководил Верховным Советом Кабардино-Балкарии с 1991 по 1993 годы. В 1994-м заступил на должность председателя Счетной палаты РФ, а также представлял в Совете Федерации парламент КБР. Был депутатом Госдумы и советником главы Кабардино-Балкарии.