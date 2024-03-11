Экс-кандидат в президенты России призналась в организации «магических убийств»

«Магические убийства не запрещены и не отслеживаются. Очень удобно. Магией можно все что угодно решить», - сообщила Русских.

По ее словам, в Мексике блогершу атаковала пара русских, называющих себя «шаманами». Попытки наказать их на месте не увенчались успехом, однако ситуация разрешилась в России. Русских заявила, что в специализированном «магическом отделе» она сделала заказ на месть против нападавших.

Через две недели после этого в подвале дома, принадлежащего обидевшим ее «шаманам», обнаружили тело миллиардера и экс-топ-менеджера компании «Лукойл» Александра Субботина.

Раду Русских уже назвали самым экстравагантным кандидатом в президенты России. Помимо политики, девушку интересуют уколы красоты и магия. О своих мотивах бороться за право возглавлять государство визажист из Екатеринбурга Рада Русских рассказала в интервью «360».