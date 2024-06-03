Экс-главу «Либеральной России» Сидельникова объявили в розыск

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«Сидельников Андрей Александрович*, 07.07.1975 года рождения. Разыскивается по статье УК», - указали в базе.

По какой именно уголовной статье разыскивают Сидельникова*, не уточняется. В настоящее время он проживает в Лондоне.

Андрей Сидельников* попал в перечень иностранных агентов в 2023 году. Он выступал с призывами предоставить вооружение ВСУ, а также негативно высказывался о России и ее гражданах.

В списке иностранных агентов ранее оказалась журналист Екатерина Дунцова**.

По данным ведомства, она выступала против спецоперации на Украине.

* Андрей Сидельников признан иноагентом в России ** Екатерина Дунцова внесена в реестр иноагентов в России.