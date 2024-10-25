Экс-главу «дочки» «Роснано» обвинили в хищении 13 миллиардов рублей

«Роснано» основало свою «дочку» - «Пластик Лоджик» - в 2010 году, чтобы реализовать инновационный проект по производству дисплеев и устройств на основе пластиковой электроники нового поколения.

В течение 10 лет, несмотря на отсутствие необходимых производственных мощностей и квалифицированного персонала, на счета организации перечислили свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств от бывшего руководства АО «Роснано».

Следствие выяснило, что под руководством Галкина инновационное производство в «Пластик Лоджик» так и не создали, а полученные деньги вывели за границу под контролем иностранной юрисдикции. С 2020 года Галкин скрывался от правоохранительных органов за пределами России, в 2024-м его задержали при возвращении на территорию страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса следовало бы вернуть в Россию.