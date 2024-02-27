27 февраля 2024, 22:22

Экс-глава НПО «Космос» Черняков умер в ЦКБ Москвы

Пресс-служба МВД
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Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант»со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Предприниматель, изобретатель и фигурант уголовного дела о мошенничестве бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в реанимации Центральной клиническй больницы Москвы, не дожив две недели до своего 65-летия. О его уходе из жизни сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов, которые получили информацию от родственников.

Собеседники журналистов пояснили, что в конце прошлой недели Черняков попал в больницу с инсультом. Несмотря на все усилия врачей, предприниматель умер в реанимации. Похороны и церемония прощания пройдут в Центральной клинической больнице столицы в среду, 28 февраля.

Уроженец Москвы и выпускник столичного института химического машиностроения Черняков начал свою карьеру в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений, на базе которого в 1991 году создал свое НПО «Космос».

Основным профилем работы компании стала реализация уникальных достижений владельца в области строительства дорог. Черняков получил 25 патентов на работу подземных трасс, многоярусных путепроводов, а также на вещества, защищающие покрытия от износа и внешней среды.

Знакомство с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым помогло НПО стать участником строительства участка Третьего транспортного кольца в районе тоннеля в Лефортове, возведении тоннельно-транспортного пересечения Сущевского вала и Шереметьевской улицы, реконструкции Ленинградского проспекта и других крупных дорожных строек города.

В 2015 против Чернякова завели уголовное дело по подозрению в хищениях при строительстве комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде. После в деле появились обвинения в мошенничестве, связанном с кредитом БМ-банка и невыплате зарплат.

К тому времени предприниматель уже жил в Лондоне. Юристы финансовой организации добились ареста его недвижимости в ряде стран мира. Недовольный решением суда Черняков переехал в Польшу, где по запросу России в 2017 году его арестовали. Спустя два года в заключении он согласился на добровольную экстрадицию.

Преследование по уголовным делам прекратили в связи с истечением срока давности. Полной реабилитации защитники предпринимателя добиться не успели.

Уголовное дело Строительство Россия Бизнес
27 февраля 2024, 21:44
Главу узбекского землячества Баратова внесли в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Усмана Баратова, арестованного главу узбетского землячества «Ватандош», внесли в перечень террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте Росфинмониторинга.

В январе Баратов распространил в социальных сетях оскорбительную запись в отношении участников спецоперации на Украине. Пост заметили военкоры и обратились в Следственный комитет с просьбой отреагировать на действия автора. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбления бойцов.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Баратова под стражу на два месяца. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Сторона защиты попыталась обжаловать это решение, но в феврале Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.

На фоне скандала представители узбекской диаспоры в Москве заявили, что Баратов не имеет к ним никакого отношения.

Уголовное дело Терроризм Военные Экстремизм Узбекистан Следственный комитет России Москва
27 февраля 2024, 19:05
Эндокринолог назвала 5 причин всегда пить теплую воду
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Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом «Российской газете» рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

По ее словам, чашку теплой воды на голодный желудок стоит включить в список ежедневных утренних привычек. Более того, пить теплую воду стоит и в течение дня.

«Культура употребления теплой воды пришла к нам из Китая, там это целый ритуал, которому дети учатся с детства», - рассказала она.

Выбор именно теплой воды предпочтителен по нескольким причинам: 1. Улучшает кровообращение и метаболизм; 2. Стимулирует работу ЖКТ; 3. Компенсирует ночное обезвоживание, произошедшее через дыхание и испарение; 4. При добавлении лимона уменьшает отеки и улучшает цвет лица; 5. Очищает организм от токсинов.

Важно отметить, что вода с добавлением лимона не рекомендована людям с язвенными болезнями, эрозиями, ГЭРБ или рефлюксом, предостерегла эндокринолог.

Еще одно значимое преимущество употребления стакана теплой воды за 15-30 минут до еды заключается в уменьшении объема съеденной пищи, что способствует нормализации веса.

«Может даже оказаться, что на самом деле ваш организм больше нуждается в воде, а не в пище», - добавила она.

Нехватка воды в организме может спровоцировать появление отеков.

Нормализация водного баланса поможет справиться с данной проблемой.

Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом « Российской газете » рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

Еда Болезни Диеты
27 февраля 2024, 18:40
Стала известна дата прощания с актером Эрнстом Романовым
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Прощание с актером Эрнстом Романовым состоится в театре Русская антреприза имени Андрея Миронова 29 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие пройдет с 11:30 до 13:45.

Народный артист России Эрнст Романов скончался 25 февраля на 88-м году жизни. Он сыграл более 200 ролей в кино. Многие поклонники запомнили его по образам из лент «Собака на сене», «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». О причинах смерти актера не сообщалось.

Кино Театры Актеры
27 февраля 2024, 18:27
Три мощнейших вспышки на Солнце вызвали магнитную бурю
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После трех мощных вспышек на Солнце на Земле началась первая в 2024 году магнитная буря. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Источником вспышек стала группа солнечных пятен 3590, которая уже миновала точку, расположенную напротив Земли, и продолжила перемещаться к восточному краю солнечного диска. Несмотря на ожидания метеорологов, некоторое количество солнечного вещества все же достигло планеты.

Следствием этого стало увеличение коэффициента Кр, который после шести утра превысил четыре балла. Примерно через три часа, в 9:01 по московскому времени, уровень возмущений увеличился, достигнув отметки 5 по шкале Кр, что свидетельствовало о начале слабой магнитной бури класса G1.

Согласно прогнозам, наблюдаемая магнитная буря не достигнет высокой интенсивности и вскоре закончится.

Ранее на Солнце произошла крупнейшая вспышка за семь лет.

Эксперты заявили, что потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр.

Планета Земля Прогноз погоды Погода Магнитные бури Солнце

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