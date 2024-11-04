04 ноября 2024, 19:36

Экс-глава МИД Австрии назвала безопасной жизнь в России

РИА «Новости»
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о высоком уровне безопасности в России. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Я знаю много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что считают Россию нормальной», - отметила Кнайсль.

По ее мнению, в России отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные». Экс-дипломат подчеркнула, что благодарна возможности жить в сельской местности.

Кнайсль удивило, что она может гулять с собаками в любое время суток. По ее словам, это невозможно в большинстве городов Европы. Больше всего, добавила бывший министр, ее поразила широта русского сердца, доброта и отзывчивость людей.

Экс-министр иностранных дел Австрии переехала в Рязанскую область.

Ранее она назвала Владимира Путина отличным президентом, который очень хорошо разбирается в человеческой природе.

Австрия Европа Россия Владимир Путин
04 ноября 2024, 01:53
«Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей
РИА «Новости»
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Нефтяная компания «Татнефть» потребовала от суда взыскать с АО «Туполев» и его филиала Казанского авиационного завода имени Горбунова 5,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует запись в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

Иск в суд поступил в производство 1 ноября. Его зарегистрировали в разделе «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

Суть иска неизвестна, его будет рассматривать суд первой инстанции. Сумма исковых требований указана в размере 5 607 347 200 рублей.

Ранее стало известно, что «Татнефть» планирует направить 91,2 миллиарда рублей на строительство завода терефталевой кислоты на своем нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Инвестиционный совет Татарстана на заседании 13 октября одобрил проект компании.

Рубль Суд Татарстан Заводы
04 ноября 2024, 00:54
Толпа молдаван у посольства в Москве освистала члена избиркома
РИА «Новости»
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Собравшиеся у посольства Молдавии в Москве люди освистали члена избирательной комиссии после того, как он вышел к ним и заявил, что бюллетени закончились. Об этом сообщил RT.

В публикации канала прикрепили видео с места событий. На кадрах слышно, как недовольная толпа свистит и жалуется.

Ранее ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в РФ - два в Москве и по одному в Петербурге, Ярославле и Сургуте. МИД России одобрил открытие только двух пунктов в Москве.

Как сообщили журналисты, все бюллетени для голосования на выборах молдавского лидера в Москве закончились. Проголосовать успели далеко не все - примерно полтора тысяч молдаван до сих пор стоят в столице перед участками.

Корреспондент канала поговорил с семьей, которая поучаствовала в голосовании последней. Они рассказали, что являются уроженцами гагаузского Комрата, но уже более 20 лет живут в России. Им было важно оставить свой голос, потому что любят свою родину и хотят, чтобы все жили в мире.

Ранее полицейские Молдавии задержали женщину из района Унгены, которая могла вербовать своих односельчан. Она платила им, чтобы люди отдавали свой голос за определенного кандидата.

Молдавия ЦИК РФ Россия Выборы Москва Майя Санду Выборы президента Молдавии
03 ноября 2024, 09:43
Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год. Документ появился на официальном сайте правовых актов.

«Присвоить почетное звание лауреата премии за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье, генеральному директору автономной некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений „Россия“», - следует из указа.

Также премию получили заместитель Виртуозовой Павел Дорошенко и заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Ранее Путин подписал указ о награждении легендарного хоккеиста Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спортсмен внес большой вклад в развитие физической культуры.

Владимир Путин
03 ноября 2024, 09:33
Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки
Global Look Press
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В ближайшее время Госдума рассмотрит очередной законопроект, направленный на защиту детей. Речь идет о запрете продавать несовершеннолетним зажигалки, баллончики для их заправки и другие газосодержащие товары, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий», - отметил он.

По мнению Володина, доход от продажи продукции, содержащей газ, вряд ли сможет компенсировать предлагаемые штрафы: для физлиц - до 60 000 рублей; для должностных лиц - до 300 000 рублей; для организаций - до 600 000 рублей.

С 2016 года более 800 подростков скончались из-за токсикомании с применением зажигалок, баллончиков для их заправки и других бытовых товаров, содержащих газ. Председатель ГД добавил, что иногда дети используют подобные изделия для опасных забав, рискуя здоровьем и жизнью.

Ранее в Нижнем Тагиле ребенок насмотрелся челленджей в TikTok и решил повторить опасный трюк. Он поджег льющийся бензин зажигалкой. Школьник еле успел себя потушить, но получил ожоги.

Дети Госдума РФ Запреты

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