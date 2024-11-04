Экс-глава МИД Австрии назвала безопасной жизнь в России

«Я знаю много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что считают Россию нормальной», - отметила Кнайсль.

По ее мнению, в России отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные». Экс-дипломат подчеркнула, что благодарна возможности жить в сельской местности.

Кнайсль удивило, что она может гулять с собаками в любое время суток. По ее словам, это невозможно в большинстве городов Европы. Больше всего, добавила бывший министр, ее поразила широта русского сердца, доброта и отзывчивость людей.

Экс-министр иностранных дел Австрии переехала в Рязанскую область.

Ранее она назвала Владимира Путина отличным президентом, который очень хорошо разбирается в человеческой природе.