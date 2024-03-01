Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых

По его словам, Россия на фоне санкционного давления следует принять норму, по которой государство поддерживает цены на услуги и жизненно важные товары с помощью рычагов управления.

«Отвязка цен от внебиржевых и биржевых индикаторов на товарных рынках в мире станет необходимым стабилизирующим фактором для развития экономики страны», - добавил экономист.

Белхароев добавил, что в нынешней ситуации ориентация на мировые цены неприемлима. Подорожание товаров и продуктов в мире не должно влиять на страну. Он отметил, что в ценообразовании важнее платежеспособный спрос, ситуация внутри отечественной экономики и другие факторы.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила закон об отвязке цен от общемировых.