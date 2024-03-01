01 марта 2024, 07:10

Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых

РИА «Новости»
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Законопроект о независимости цен внутри России от общемировых поможет стабилизации в стране. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, Россия на фоне санкционного давления следует принять норму, по которой государство поддерживает цены на услуги и жизненно важные товары с помощью рычагов управления.

«Отвязка цен от внебиржевых и биржевых индикаторов на товарных рынках в мире станет необходимым стабилизирующим фактором для развития экономики страны», - добавил экономист.

Белхароев добавил, что в нынешней ситуации ориентация на мировые цены неприемлима. Подорожание товаров и продуктов в мире не должно влиять на страну. Он отметил, что в ценообразовании важнее платежеспособный спрос, ситуация внутри отечественной экономики и другие факторы.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила закон об отвязке цен от общемировых.

Законы Россия Экономика
01 марта 2024, 02:18
Пожизненно осужденный неонацист пожаловался на злых собак в «Крестах» в Петербурге
РИА «Новости»
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Приговоренный к пожизненному заключению неонацист Алексей Воеводин пожаловался в суд на злых собак, желая получить компенсацию морального вреда. Ему отказали в иске, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Колпинский районный суд рассмотрел административное дело по иску Воеводина, решившего взыскать денежную компенсацию за испытанный перед собаками страх с администрации ФКУ СИЗО № 1. Свои моральные страдания он оценил в 144 тысячи рублей.

По словам неонацистам, с 8 по 25 сентября 2023 года он содержался в СИЗО-1 «Кресты», где при любом выводе из камеры его конвоировал кинолог с собакой, хотя он никаких нарушений не допускал.

«При этом собаки гавкали, не имели намордников, находились от истца на расстоянии около одного метра, создавали опасность для истца. С данными действиями истец не согласен», - уточнил канал.

Суд отказал Воеводину в иске, отметив, что служебную собаку использовали для усиления сопровождения при конвоировании. В качестве спецсредства никто ее к неонацисту не применял.

Ранее в петербургском СИЗО оставили местного жителя, которого обвиняют в краже 31 миллиона рублей. Аферист втирался в доверие к девушкам на сайтах знакомств, а затем выманивал у своих жертв деньги.

Санкт-Петербург Суд Собаки
01 марта 2024, 00:27
«Слова без наказания не работают». Что изменит введение штрафов для навязчивых коллекторов
РИА «Новости»
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Минюст России разработал законопроект о штрафах для коллекторов и микрофинансовых организаций за навязчивые звонки и переписку с должниками. Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих (ОРПАУ) Михаил Василега в комментарии «360» заявил, что наказание заставит коллекторов изменить методы по выбиванию долгов.

Собеседник напомнил, что коллекторские агентства - это вполне законный вид предпринимательской деятельности, чья цель заработать деньги. Поэтому они с дисконтом выкупают долги у банков, которые потратят больше в случае судебной тяжбы с недобросовестным заемщиком, и добиваются возвращения долга.

«Банки не должны бегать и заниматься взысканием. Поэтому нужны люди, которые занимаются этим профессионально. Для них это тоже бизнес. Если выбили деньги, то окупили все затраты и получили доход», - объяснил работу коллекторов Василега.

Он добавил, что профессиональные сотрудники коллекторских агентств внимательно изучают должника, собирая максимальную информацию о нем самом и его активах. Все это отнимает большое количество времени и сил, а значит должно оплачиваться.

«Здесь вопрос в методах, которые применяют коллекторы. Сама их деятельность законна. Но требует регулирования, чтобы были правила. Сейчас никто не знает, что можно делать, а что нельзя. Должна быть четкая грань, что остается в рамках закона, а что нет», - заявил Василега, Председатель ОРПАУ добавил, что штрафы заставят коллекторов отказаться от методов, по которым им грозит ответственность в виде штрафа. Способ наказания пока еще остается самой действенной мерой регулирования «Можно просто сказать человеку, не езжай на красный свет. Это опасно. Но если не будет наказания, то слова не сработают», - подытожил собеседник.

Подготовленный Минюстом законопроект скорректирует правила, которые вступили в силу в России с 1 февраля 2024 года. Теперь должники получили право отказаться от личного общения с коллекторами, если считают их навязчивыми. Диалог можно продолжить через письма, электронную почту, портал госуслуг или нотариуса. Но наказания для выбивателей долгов, которые продолжали звонить должникам или писать им сообщения в мессенджеры, не было. Новый законопроект исправит эту недоработку.

Штрафы Долги Россия Деньги Коллекторы
29 февраля 2024, 23:53
Известный тренер по хоккею умер на глазах у сына и жены в Екатеринбурге
Freepik
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Известный хоккейный тренер и организатор городского турнира «Выходи во двор» Максим Жданов умер во время турнира в Екатеринбурге. Об этом сообщили на сайте Федерации хоккея Свердловской области.

Коллеги выразили соболезнования близким Жданова. Причины смерти 50-летнего спортсмена не уточнили.

По данным издания Ura.ru , учредитель клуба «Леда» Максим Жданов почувствовал сильное недомогание во время турнира в Екатеринбурге 27 февраля. Это случилось на глазах его девятилетнего сына и супруги.

Тренер встретил на корте спортсменов и во время разговора с ними внезапно упал. Жданову стали делать искусственное дыхание, после этого его передали скорой помощи.

Медики боролись за жизнь спортсмена около 40 минут, но спасти его не удалось. Позже стало известно, что у Жданова разорвалась аорта. За неделю до этого он жаловался на здоровье.

Спортсмены Хоккей Екатеринбург
29 февраля 2024, 21:46
Ростех решил возобновить выпуск самолетов ДРЛО А-50
РИА «Новости»
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В России возобновят выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Конечно, восстанавливать этот самолет нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт», - заявил он журналистам в кулуарах Гостиного Двора перед посланием президента Федеральному собранию.

Самолет ДРЛО А-50 создали на базе военно-транспортного самолета Ил-76 еще во времена Советского Союза. Его используют для разведки и обнаружения сил противника, а также координации действий союзников. Самолет называют аналогом американских AWACS.

Чемезов также сообщил о переносе выпуска пассажирского самолета МС-21 , испытания которого еще не завершены, на 2025–2026 годы. Он объяснил это необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Ростех Самолеты

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