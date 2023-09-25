Экономист объяснил, кто получает самую большую пенсию в России
Самые высокие пенсии в России получают космонавты, заслуженные летчики и государственные служащие высшего ранга. Но есть еще один способ получать высокие выплаты, об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Большую пенсию не всегда получают те, у кого была высокая зарплата в период трудовой деятельности. Повышенные выплаты положены участникам программ корпоративных пенсионных накоплений.
«Чем больше стаж работы в компании, тем выше пенсия. Она будет соизмерима с пенсиями рядовых депутатов и чиновников», - пояснила экономист.
Размер пенсий в этом случае может достигать от 50 до 100 тысяч рублей.
Пенсию в России могут уменьшить. Юрист Иван Соловьев описал случаи , когда выплаты могут пересчитать, а в некоторых ситуациях - даже потребуют вернуть переплату.