Экономист объяснил, кто получает самую большую пенсию в России

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Большую пенсию не всегда получают те, у кого была высокая зарплата в период трудовой деятельности. Повышенные выплаты положены участникам программ корпоративных пенсионных накоплений.

«Чем больше стаж работы в компании, тем выше пенсия. Она будет соизмерима с пенсиями рядовых депутатов и чиновников», - пояснила экономист.

Размер пенсий в этом случае может достигать от 50 до 100 тысяч рублей.

Пенсию в России могут уменьшить. Юрист Иван Соловьев описал случаи , когда выплаты могут пересчитать, а в некоторых ситуациях - даже потребуют вернуть переплату.