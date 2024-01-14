Екатеринбуржец силой забрал дочь у родных. Он бросал ее 10 лет назад

Бабушка 10-летней девочки Елена рассказала, что муж ее покойной дочери Валерий оставил им с дедушкой ребенка на воспитание, а сам отправился в Екатеринбург строить новую любовь. Отец должен был забрать девочку из деревни в город после окончания начальной школы. За 10 лет он практически не навещал ребенка и не помогал финансово, а недавно явился прямо в школу, забрал документы девочки и силой увез ее с собой.

Через месяц бабушка и дедушка получили от внучки тревожное сообщение о том, что ей плохо на новом месте, ее обижают и даже бьют. Девочка связалась с родными по телефону одноклассницы, так как ее мобильник якобы регулярно проверяют отец и его сожительница.

Родственники обратились в правительство Свердловской области за помощью. Чиновники проверили квартиру Валерия и не выявили никаких нарушений. Однако пенсионеры начали готовить обращение в органы опеки, чтобы добиться разрешения видеться с внучкой и забирать ее на выходные.

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