Екатеринбург простился с погибшим из-за предателя Кузьминова штурманом

Читайте нас в:

Вертолет угнали на Украину 9 августа, но общественность узнала об этом в сентябре. В военном комиссариате Чкаловского района подтвердили гибель Хушбахта Турсунова. На борту угнанной боевой машины помимо летчика Кузьминова и штурмана Турсунова был еще один военный - бортмеханик Никита Кирьянов, он тоже пал жертвой предательства.

На прощании с Турсуновым присутствовало около 20 человек, в том числе его вдова и маленький сын. Соболезнования родным и близким выразили депутаты заксобрания края.

С погибшим штурманом прощались с соблюдением всех воинских почестей со складыванием флага. Указом президента России Хушбахту Турсунову присвоили орден Мужества посмертно. Тело Турсунова отправят в Таджикистан, где проживает большинство его родственников.

Ранее российским разведчикам вручили медали за отражение атак ВСУ на Запорожском направлении. Госнаграды получили военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.