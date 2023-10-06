Екатеринбург простился с погибшим из-за предателя Кузьминова штурманом
В Екатеринбурге простились с 34-летним Хушбахтом Турсуновым, который был штурманом угнанного на Украину вертолета Ми-8. Он отказался сдаваться в плен и пал жертвой предательства летчика Максима Кузьминова. Подробности о церемонии прощания сообщило издание E1.ru.
Вертолет угнали на Украину 9 августа, но общественность узнала об этом в сентябре. В военном комиссариате Чкаловского района подтвердили гибель Хушбахта Турсунова. На борту угнанной боевой машины помимо летчика Кузьминова и штурмана Турсунова был еще один военный - бортмеханик Никита Кирьянов, он тоже пал жертвой предательства.
На прощании с Турсуновым присутствовало около 20 человек, в том числе его вдова и маленький сын. Соболезнования родным и близким выразили депутаты заксобрания края.
С погибшим штурманом прощались с соблюдением всех воинских почестей со складыванием флага. Указом президента России Хушбахту Турсунову присвоили орден Мужества посмертно. Тело Турсунова отправят в Таджикистан, где проживает большинство его родственников.
Ранее российским разведчикам вручили медали за отражение атак ВСУ на Запорожском направлении. Госнаграды получили военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.