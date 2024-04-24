Ефремову отказали в УДО

По данным источника канала, причиной отказа стало нарушение Ефремовым режима в ИК. Наказание он отбывает в колонии в Белгородской области.

Собеседник Mash отметил, что руководство ИК-4 несколько месяцев назад утвердило его прошение об условно-досрочном освобождении , однако во время проверки стало известно, что актер опоздал на обязательное мероприятие в колонии, за что получил выговор. С учетом этих обстоятельств прошение в суд не отправили.

При этом адвокат Ефремова в комментарии каналу заявил, что прошения от его подзащитного и внутренней комиссии не было. В суде вместе с тем указали, что прошение об условно-досрочном освобождении должно было прийти еще в марте, добавил источник Mash.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы в 2020 году, сев за руль в нетрезвом виде. Жертвой дорожной аварии стал водитель-курьер Сергей Захаров.