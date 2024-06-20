Ефимов: жилье и соцобъекты построят в Даниловском районе Москвы по программе КРТ

По его словам, на юге города расположены два участка площадью почти 30 гектар. Они входят в один проект комплексного развития территорий. Работы здесь предполагают строительство более миллиона квадратных метров недвижимости.

«По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест», - рассказал Ефимов.

Согласно проекту, здесь появится 525 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также 569 тысяч квадратных метров социальных и деловых проектов. В будущем здесь построят школу и два детских сада, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Кроме того, на территории построят офисы, ТРЦ, магазины, банки, кафе и рестораны, оборудуют площадки для занятий спортом, разместят стоянки и автомастерские», - добавил он.